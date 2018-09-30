Голая Анастасия Волочкова залезла в купели и прикрылась вениками
Известная балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото в блоге Instagram, на котором она стоит голая в большой купели и прикрывается банными вениками. Читатели обрушились на приму с критикой.
Анастасия Волочкова в очередной раз публикует свои откровенные снимки в социальную сеть Instagram. В этот раз она позирует обнаженная в большой бочке, прикрывая пикантную часть тела банными вениками. Описала снимок Волочкова достаточно просто, мол, для субботнего досуга купель с баней лучшее решение.
Читатели ее блога обрушили на эпатажную балерину массу критикующих комментариев, основная часть из них считает, что некоторые моменты из своего досуга можно и не выставлять на всеобщий суд. Кто-то обвинил Волочкову в однообразности заметок, которыми она подписывает свои посты, и порекомендовали ей стать взрослее и серьезнее.
Анастасия Волочкова в очередной раз публикует свои откровенные снимки в социальную сеть Instagram. В этот раз она позирует обнаженная в большой бочке, прикрывая пикантную часть тела банными вениками. Описала снимок Волочкова достаточно просто, мол, для субботнего досуга купель с баней лучшее решение.
Читатели ее блога обрушили на эпатажную балерину массу критикующих комментариев, основная часть из них считает, что некоторые моменты из своего досуга можно и не выставлять на всеобщий суд. Кто-то обвинил Волочкову в однообразности заметок, которыми она подписывает свои посты, и порекомендовали ей стать взрослее и серьезнее.
ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:44