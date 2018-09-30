АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком, диабетом и слабоумием
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Флагман Huawei Mate 20 Pro получит функцию разблокировки по голосу

Huawei Mate 20 Pro получит систему голосовой разблокировки. Инсайдеры в компании отметили, что такой тип защиты данных станет альтернативой для дактилоскопического сканера.

Флагман Huawei Mate 20 Pro получит функцию разблокировки по голосу


Официальная премьера смартфона запланирована на 16 октября. Он будет работать на базе процессора Kirin 980 и 6 гигабайт оперативной памяти. За автономность прибора отвечает батарея на 4,2 тысячи миллиампер часов. На смартфон установят дисплей на 6,5 дюйма.

Главной особенностью смартфона станет наличием камеры из трех модулей с общим разрешением на 24 мегапикселя. Сведения о стоимости устройства пока не были обнародованы. По данным инсайдеров, голосовая разблокировка не будет установлена по умолчанию.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:52

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились новые снимки смартфона Xiaomi Mi
Эксперты: Диета 5:2 поможет в борьбе с раком,
В пустыне Мавритании обнаружено наскальное
Chevrolet показал модификации новых вариантов
Флагман Huawei Mate 20 Pro получит функцию
В Санкт-Петербурге в одном из домов нашли голую и
Сергей Жуков трогательно поздравил сына с днем
Ведущую «Замуж за Бузову» Кравец высмеяли из-за
В Иркутской области избили мужчину и бросили под
Ученые: Люди никогда не смогут поговорить с
Эксперт: Уязвимость iOS 12 позволяет хакерам
«Не мог держать даже ложку»: Вахтанг Кикабидзе
Эксперты назвали ТОП-5 быстро ломающихся
Эксперты назвали ТОП-10 самых захватывающих
Google выпустит первый планшет с Chrome OS под
«Я сплю с продюсером»: Агата Муцениеце «изменяет»
Новый Opel/Vauxhall Astra выйдет в 2021 году с
Диетологи: Снизить вес поможет богатая белком
Археологи: Цивилизация майа оказалась сложнее,
Флагманский синий смартфон Huawei Mate 20 Pro
Эксперты рассказали о вызывающей депрессию еде
Максим Галкин показал, как проводит время с детьми
Китайский регулятор TENAA опубликовал живые
Учёные разработали дешёвый способ создания
Участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова
Эксперты определили 5 самых надежных электрокаров
Razer Phone 2 продемонстрировал свой дизайн на
«Меня штормило»: Наташа Королёва пережила кризис
Учёные: Визуализация поможет быстрее похудеть
Эксперты назвали нововведения, которые
Просмотреть все новости