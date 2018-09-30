Флагман Huawei Mate 20 Pro получит функцию разблокировки по голосу

Официальная премьера смартфона запланирована на 16 октября. Он будет работать на базе процессора Kirin 980 и 6 гигабайт оперативной памяти. За автономность прибора отвечает батарея на 4,2 тысячи миллиампер часов. На смартфон установят дисплей на 6,5 дюйма.Главной особенностью смартфона станет наличием камеры из трех модулей с общим разрешением на 24 мегапикселя. Сведения о стоимости устройства пока не были обнародованы. По данным инсайдеров, голосовая разблокировка не будет установлена по умолчанию.