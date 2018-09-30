Флагман Huawei Mate 20 Pro получит функцию разблокировки по голосу
Huawei Mate 20 Pro получит систему голосовой разблокировки. Инсайдеры в компании отметили, что такой тип защиты данных станет альтернативой для дактилоскопического сканера.
Официальная премьера смартфона запланирована на 16 октября. Он будет работать на базе процессора Kirin 980 и 6 гигабайт оперативной памяти. За автономность прибора отвечает батарея на 4,2 тысячи миллиампер часов. На смартфон установят дисплей на 6,5 дюйма.
Главной особенностью смартфона станет наличием камеры из трех модулей с общим разрешением на 24 мегапикселя. Сведения о стоимости устройства пока не были обнародованы. По данным инсайдеров, голосовая разблокировка не будет установлена по умолчанию.
Официальная премьера смартфона запланирована на 16 октября. Он будет работать на базе процессора Kirin 980 и 6 гигабайт оперативной памяти. За автономность прибора отвечает батарея на 4,2 тысячи миллиампер часов. На смартфон установят дисплей на 6,5 дюйма.
Главной особенностью смартфона станет наличием камеры из трех модулей с общим разрешением на 24 мегапикселя. Сведения о стоимости устройства пока не были обнародованы. По данным инсайдеров, голосовая разблокировка не будет установлена по умолчанию.
Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:52