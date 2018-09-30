«Не мог держать даже ложку»: Вахтанг Кикабидзе рассказал об онкологическом заболевании

Много лет назад советскому и грузинскому актеру Вахтангу Кикабидзе поставили страшный диагноз – рак мозга. Услышав новость, артист упал и потерял ориентацию. Далее началось лечение, во время которого артист чувствовал себя плохо. По его словам, он даже ложку не мог держать, не мог стоять на ногах, падал все время.В то время, вспоминает Кикабидзе, 37 лет назад, опухоль оказалась злокачественной. Многие его поклонники приходили попрощаться с ним на порог их с женой дома. Однако Ирина отгоняла всех плакальщиков, веря в чудо и не отходя от больного супруга. Артист благодарит супругу за то, что она всегда была рядом, когда в его жизни возникали критические ситуации, и то, что он сейчас жив – тоже ее заслуга.