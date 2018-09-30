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«Не мог держать даже ложку»: Вахтанг Кикабидзе рассказал об онкологическом заболевании

В своем интервью Вахтанг Кикабидзе вспомнил о том периоде времени, когда медики ему поставили страшный диагноз – рак мозга. Находясь в госпитале на лечении, артист не мог даже ложку держать, все время падал, не мог устоять на ногах. Справиться с болезнью ему помогла его жена Ирина.

«Не мог держать даже ложку»: Вахтанг Кикабидзе рассказал об онкологическом заболевании


Много лет назад советскому и грузинскому актеру Вахтангу Кикабидзе поставили страшный диагноз – рак мозга. Услышав новость, артист упал и потерял ориентацию. Далее началось лечение, во время которого артист чувствовал себя плохо. По его словам, он даже ложку не мог держать, не мог стоять на ногах, падал все время.

В то время, вспоминает Кикабидзе, 37 лет назад, опухоль оказалась злокачественной. Многие его поклонники приходили попрощаться с ним на порог их с женой дома. Однако Ирина отгоняла всех плакальщиков, веря в чудо и не отходя от больного супруга. Артист благодарит супругу за то, что она всегда была рядом, когда в его жизни возникали критические ситуации, и то, что он сейчас жив – тоже ее заслуга.


 
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ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:52

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