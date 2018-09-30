Ученые: Люди никогда не смогут поговорить с пришельцами на их языке

По мнению Сьюзан Шнайдер, автора исследования, есть масса факторов, из-за которых прямое общения с представителями внеземной цивилизации невозможно. Одной из проблем является диапазон звуковых частот 85-255, который характерен для людей, но никак не связан с пришельцами. Далее препятствием станет человеческая грамматика. Не смотря на обширное число символов и их сочетаний, она ограничена. Третьей проблемой является разная история формирования языка. Людская речь сформирована определенными концепциями, структурирующими ее.В тоже время понимания закономерностей построения предложений будет недостаточно. Также стоит помнить, что грамматика, как основа правильного формирования речи, не позволит нам понять метод общения, в котором общаются при помощи семантики, смысловой структуры. Основной проблемой считается то, что люди эволюционно не обладают теми органами, которыми для передачи данных могут пользоваться инопланетяне.По некоторым сведениям, знакомство с внеземными цивилизациями состоится в ближайшие 5 лет. По мнению специалистов, шанс такой встречи равен примерно 5%, что значительно больше вероятности освоения языка пришельцев за то же время.