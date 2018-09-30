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Ученые: Люди никогда не смогут поговорить с пришельцами на их языке

По мнению ученых, человечество никогда не сможет общаться с инопланетянами на их языке. Не смотря на принципиальную разницу в способе общения, пришельцы могут посетить Землю уже через 5 лет.

Ученые: Люди никогда не смогут поговорить с пришельцами на их языке


По мнению Сьюзан Шнайдер, автора исследования, есть масса факторов, из-за которых прямое общения с представителями внеземной цивилизации невозможно. Одной из проблем является диапазон звуковых частот 85-255, который характерен для людей, но никак не связан с пришельцами. Далее препятствием станет человеческая грамматика. Не смотря на обширное число символов и их сочетаний, она ограничена. Третьей проблемой является разная история формирования языка. Людская речь сформирована определенными концепциями, структурирующими ее.

В тоже время понимания закономерностей построения предложений будет недостаточно. Также стоит помнить, что грамматика, как основа правильного формирования речи, не позволит нам понять метод общения, в котором общаются при помощи семантики, смысловой структуры. Основной проблемой считается то, что люди эволюционно не обладают теми органами, которыми для передачи данных могут пользоваться инопланетяне.

По некоторым сведениям, знакомство с внеземными цивилизациями состоится в ближайшие 5 лет. По мнению специалистов, шанс такой встречи равен примерно 5%, что значительно больше вероятности освоения языка пришельцев за то же время.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:24

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