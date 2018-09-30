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Google выпустит первый планшет с Chrome OS под названием Pixel Slate

Американская компания Google разрабатывает новое устройство типа 2-в-1, которое можно использовать как планшет, так и ноутбук, в зависимости от потребностей юзера в конкретной ситуации. Официальный анонс первого планшета с операционной системой Chrome OS - Google Pixel Slate пройдет 9 октября.

Google выпустит первый планшет с Chrome OS под названием Pixel Slate


Гаджет проходил под кодовым названием Nocturne, а сейчас владеющие данными информаторы сообщили об официальном названии разработки - Google Pixel Slate.

Инсайдеры называют устройство первым планшетом компании Google, который функционирует на базе операционной системы Chrome OS. Он будет иметь вид трансформируемого ноутбука вместе с клавиатурой, которую можно отсоединить.


 
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Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:03

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