Google выпустит первый планшет с Chrome OS под названием Pixel Slate
Американская компания Google разрабатывает новое устройство типа 2-в-1, которое можно использовать как планшет, так и ноутбук, в зависимости от потребностей юзера в конкретной ситуации. Официальный анонс первого планшета с операционной системой Chrome OS - Google Pixel Slate пройдет 9 октября.
Гаджет проходил под кодовым названием Nocturne, а сейчас владеющие данными информаторы сообщили об официальном названии разработки - Google Pixel Slate.
Инсайдеры называют устройство первым планшетом компании Google, который функционирует на базе операционной системы Chrome OS. Он будет иметь вид трансформируемого ноутбука вместе с клавиатурой, которую можно отсоединить.
Гаджет проходил под кодовым названием Nocturne, а сейчас владеющие данными информаторы сообщили об официальном названии разработки - Google Pixel Slate.
Инсайдеры называют устройство первым планшетом компании Google, который функционирует на базе операционной системы Chrome OS. Он будет иметь вид трансформируемого ноутбука вместе с клавиатурой, которую можно отсоединить.
Технологии
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 08:03