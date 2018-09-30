Google выпустит первый планшет с Chrome OS под названием Pixel Slate

Гаджет проходил под кодовым названием Nocturne, а сейчас владеющие данными информаторы сообщили об официальном названии разработки - Google Pixel Slate.Инсайдеры называют устройство первым планшетом компании Google, который функционирует на базе операционной системы Chrome OS. Он будет иметь вид трансформируемого ноутбука вместе с клавиатурой, которую можно отсоединить.