Ольга Ефремова рассказала в Instagram, что страдала тяжелой клинической депрессией

Актриса рассказала, однажды она поняла, что болеет настоящей клинической депрессией, подразумевающей маниакально-депрессивный психоз. Только через 4 месяца она решилась обратиться к медицинским специалистам. По словам Ольги Ефремовой, те 4 месяца были для неё настоящим адом. Она не могла есть, пить, выходить без страха из дома и за пределы комнаты. Ефремова пояснила, что особенностью данной депрессии является «обездвиживание и обволакивание». При этом человек остаётся буквально в западне. Это представляет огромную опасность. Некоторые люди не могут справиться с данным состоянием и доходят до гибели. Актрису тоже посещали данные мысли.Ефремовой помогла поддержка её близкой подруги Елены. Она в то время сама боролась с онкологической болезнью. Подруга артистки посоветовала обратиться к врачам. Многочасовые беседы с квалифицированным психологом, а также грамотная лекарственная терапия вернули постепенно Ольгу Ефремову к нормальной жизни.