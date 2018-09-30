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Археологи: Цивилизация майа оказалась сложнее, чем предполагалось

Американские археологи провели исследование одного из городов майа (Тикаль), и выяснили, что цивилизация майа имела сложный устрой и большие масштабы развития. Результаты опубликованы в научных журналах.

Археологи: Цивилизация майа оказалась сложнее, чем предполагалось


Авторы исследования воспользовались прибором под названием LIDAR, который способен определять и идентифицировать расстояние с помощью света. Было принято решение проверить территорию площадью в 2000 километров квадратных, и для этого было привлечено около 18 археологов. Им удалось найти на данном отрезке множество каналов, дорог и тротуаров, ферм, а также крепостей, которые служили обороной. Всего экспертами было насчитано 61 480 тысяч построений.

Таким образом участники исследовательской группы смогли примерно предположить, что в 550 и до 830 года нашей эры плотность населения на 1 километр квадратный составляла до 120 человек. Следовательно, общая численность население была около 11 млн человек на территории в 95 000 квадратных километров.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:01

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