Максим Галкин показал, как проводит время с детьми

На видео видно, как дочка пародиста едет на детском авто. За ней бежит Гарри. Дети активно проводят выходные и будни, ходят в детский сад во Франции. У них там довольно насыщенная программа, которая включает обучение шахматам и занятия музыкой. Дети Максима Галкина осваивают также базовые приготовления блюд вместе с профессиональным французским поваром и многое другое. Гарри и Лиза не скучают и дома. С ними занимаются репетиторы, а также няни. Журналисты подсчитали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва в год в среднем выделяют на образование детей 6 000 000 рублей.Стоит отметить, что звёздная пара сыграла свадьбу ещё в 2011 году. Год назад Примадонна обвенчалась с Максимом Галкиным. А вот двойняшек родила им суррогатная мать.