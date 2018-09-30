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Максим Галкин показал, как проводит время с детьми

В последнее время Максим Галкин довольно часто радует своих поклонников новыми видео, фото с пятилетними детьми Гарри и Лизой. 29 сентября в Сети появилась очередное видео, как они проводят выходные со своими детьми.

Максим Галкин показал, как проводит время с детьми


На видео видно, как дочка пародиста едет на детском авто. За ней бежит Гарри. Дети активно проводят выходные и будни, ходят в детский сад во Франции. У них там довольно насыщенная программа, которая включает обучение шахматам и занятия музыкой. Дети Максима Галкина осваивают также базовые приготовления блюд вместе с профессиональным французским поваром и многое другое. Гарри и Лиза не скучают и дома. С ними занимаются репетиторы, а также няни. Журналисты подсчитали, что Максим Галкин и Алла Пугачёва в год в среднем выделяют на образование детей 6 000 000 рублей.

Стоит отметить, что звёздная пара сыграла свадьбу ещё в 2011 году. Год назад Примадонна обвенчалась с Максимом Галкиным. А вот двойняшек родила им суррогатная мать.

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