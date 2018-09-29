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Костя Иванов рассказал, что Гозиас ему изменяла с богатеньким

Мы уже рассказывали, что бывший участник скандального телепроекта Дом-2 Константин Иванов обвинил свою экс-подругу и коллегу по телестройке Александру Гозиас в краже.

Костя Иванов рассказал, что Гозиас ему изменяла с богатеньким


Молодые люди расстались несколько месяцев назад, но у Александры остались ключи от их общего дома, из которого недавно стали пропадать драгоценности и другие вещи.

Костя решил совсем растоптать свою бывшую и теперь рассказал про ее измены. Иванов говорит, что на смартфон он установил специальную программу, по которой мог следить, что делала его девушка.

И вот оказалось, что будучи с ним в отношениях, Гозиас переписывалась и встречалась с богатым мужчиной. Тот человек обещал её обеспечивать и даже купить машину.

Костя Иванов рассказал, что Гозиас ему изменяла с богатеньким


Кстати, сам Константин никогда не хвастался тем, что содержит Сашу. Он рассказывал, что он накупил строительной техники и поэтому не может себе оплачивать расходы уровня этой девушки и приходилось тратить совместные деньги.

Вместе зарабатывали, вместе тратили.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:50

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