Костя Иванов рассказал, что Гозиас ему изменяла с богатеньким

Молодые люди расстались несколько месяцев назад, но у Александры остались ключи от их общего дома, из которого недавно стали пропадать драгоценности и другие вещи.Костя решил совсем растоптать свою бывшую и теперь рассказал про ее измены. Иванов говорит, что на смартфон он установил специальную программу, по которой мог следить, что делала его девушка.И вот оказалось, что будучи с ним в отношениях, Гозиас переписывалась и встречалась с богатым мужчиной. Тот человек обещал её обеспечивать и даже купить машину.Кстати, сам Константин никогда не хвастался тем, что содержит Сашу. Он рассказывал, что он накупил строительной техники и поэтому не может себе оплачивать расходы уровня этой девушки и приходилось тратить совместные деньги.Вместе зарабатывали, вместе тратили.