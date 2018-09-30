«Меня штормило»: Наташа Королёва пережила кризис среднего возраста

Харизматичная и весёлая Наташа Королёва поделилась своим внутренним состоянием с поклонниками. Она дала интервью, в котором поведала, как ей пришлось бороться с депрессией.«Меня штормило. Мне не хотелось покидать дом, я не желала ни с кем видеться и общаться. Жизнь стала не в кайф. Я никогда не представляла себя в таком настроении, сама себя не узнавала. Мне понадобилась помощь моего друга психотерапевта. После парочки проведённых сеансов гипноза я почувствовала себя намного лучше. По его совету я занималась медитацией и читала интересные книги. Благодаря направленным действиям я полностью вышла из состояний кризиса среднего возраста. Теперь полна сил и энергией для новых творений», - рассказала певица.Известно, что бенефис Наташи Королёвой запланирован на 20 октября в Кремле. Поклонники с нетерпением ожидают это событие и пишут комментарии с восхищением и желают своей любимице, больше никогда не «знакомиться» с такими душевными катаклизмами.