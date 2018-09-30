«Меня штормило»: Наташа Королёва пережила кризис среднего возраста
Наташа Королёва в 45-летнем возрасте «познакомилась» с депрессией, которую ей пришлось совсем недавно пережить. Это состояние в народе называют «кризис среднего возраста».
Харизматичная и весёлая Наташа Королёва поделилась своим внутренним состоянием с поклонниками. Она дала интервью, в котором поведала, как ей пришлось бороться с депрессией.
«Меня штормило. Мне не хотелось покидать дом, я не желала ни с кем видеться и общаться. Жизнь стала не в кайф. Я никогда не представляла себя в таком настроении, сама себя не узнавала. Мне понадобилась помощь моего друга психотерапевта. После парочки проведённых сеансов гипноза я почувствовала себя намного лучше. По его совету я занималась медитацией и читала интересные книги. Благодаря направленным действиям я полностью вышла из состояний кризиса среднего возраста. Теперь полна сил и энергией для новых творений», - рассказала певица.
Известно, что бенефис Наташи Королёвой запланирован на 20 октября в Кремле. Поклонники с нетерпением ожидают это событие и пишут комментарии с восхищением и желают своей любимице, больше никогда не «знакомиться» с такими душевными катаклизмами.
Харизматичная и весёлая Наташа Королёва поделилась своим внутренним состоянием с поклонниками. Она дала интервью, в котором поведала, как ей пришлось бороться с депрессией.
«Меня штормило. Мне не хотелось покидать дом, я не желала ни с кем видеться и общаться. Жизнь стала не в кайф. Я никогда не представляла себя в таком настроении, сама себя не узнавала. Мне понадобилась помощь моего друга психотерапевта. После парочки проведённых сеансов гипноза я почувствовала себя намного лучше. По его совету я занималась медитацией и читала интересные книги. Благодаря направленным действиям я полностью вышла из состояний кризиса среднего возраста. Теперь полна сил и энергией для новых творений», - рассказала певица.
Известно, что бенефис Наташи Королёвой запланирован на 20 октября в Кремле. Поклонники с нетерпением ожидают это событие и пишут комментарии с восхищением и желают своей любимице, больше никогда не «знакомиться» с такими душевными катаклизмами.
ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 03:01