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Учёные: Визуализация поможет быстрее похудеть

Учёные нашли способ, как увеличить скорость снижения веса при похудении в пять раз. Оказалось, что похудеть можно значительно быстрее, если использовать визуализацию мышления.

Учёные: Визуализация поможет быстрее похудеть


Эксперты провели эксперимент среди 70 добровольцев, которых разделили на две группы. Одна худела при помощи консультанта по снижению веса, он давал советы, связанные с питанием и физическими нагрузками. Вторая группа сбрасывала вес самостоятельно, используя образы, для укрепления мотивации и уверенности в достижении своих целей, то есть участники представляли себя похудевшими, визуализировав свою конечную цель. Добровольцы из первой группы через полгода в среднем похудели на 740 граммов, а со второй на 4,11 килограмма.

В результате специалисты пришли к выводу, что визуализация является отличной мотивацией для достижения цели на пути к похудению. Многие люди понимают, что для снижения веса нужно больше тренироваться и меньше есть, но они недостаточно мотивированы, чтобы прислушаться к подобным советам.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 02:31

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