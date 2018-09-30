Учёные: Визуализация поможет быстрее похудеть
Учёные нашли способ, как увеличить скорость снижения веса при похудении в пять раз. Оказалось, что похудеть можно значительно быстрее, если использовать визуализацию мышления.
Эксперты провели эксперимент среди 70 добровольцев, которых разделили на две группы. Одна худела при помощи консультанта по снижению веса, он давал советы, связанные с питанием и физическими нагрузками. Вторая группа сбрасывала вес самостоятельно, используя образы, для укрепления мотивации и уверенности в достижении своих целей, то есть участники представляли себя похудевшими, визуализировав свою конечную цель. Добровольцы из первой группы через полгода в среднем похудели на 740 граммов, а со второй на 4,11 килограмма.
В результате специалисты пришли к выводу, что визуализация является отличной мотивацией для достижения цели на пути к похудению. Многие люди понимают, что для снижения веса нужно больше тренироваться и меньше есть, но они недостаточно мотивированы, чтобы прислушаться к подобным советам.
Эксперты провели эксперимент среди 70 добровольцев, которых разделили на две группы. Одна худела при помощи консультанта по снижению веса, он давал советы, связанные с питанием и физическими нагрузками. Вторая группа сбрасывала вес самостоятельно, используя образы, для укрепления мотивации и уверенности в достижении своих целей, то есть участники представляли себя похудевшими, визуализировав свою конечную цель. Добровольцы из первой группы через полгода в среднем похудели на 740 граммов, а со второй на 4,11 килограмма.
В результате специалисты пришли к выводу, что визуализация является отличной мотивацией для достижения цели на пути к похудению. Многие люди понимают, что для снижения веса нужно больше тренироваться и меньше есть, но они недостаточно мотивированы, чтобы прислушаться к подобным советам.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 02:31