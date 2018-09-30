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Эксперты назвали нововведения, которые производители из Китая скопируют у Apple

Эксперты, проведя анализ современного рынка смартфонов, назвали нововведения, которые производители мобильных устройств из Китая скопируют у Apple. Выяснилось, что «яблочные» устройства стали опять самыми модными в данной отрасли, хотя имеют очень классический дизайн.

Эксперты назвали нововведения, которые производители из Китая скопируют у Apple


По мнению экспертов, законодателем мод в текущем году станет версия XS Max и частично "младшие" его модели. Специалисты считают, что цветовые гаммы корпуса устройств компании Apple будут повторять многие бюджетные современные производители. Вслед за «яблочными» изделиями начнут увеличиваться размеры дисплеев. Согласно ожиданиям, стирание грани между флагманскими, а также бюджетными моделями, является подобным примеру лидера рынка. Китайские разработчики вскоре начнут прощаться с многомодульными камерами, оставляя только одну линзу, создавая для неё передовое аппаратное обеспечение.

Без сомнений Face ID выступит главной системой безопасности. Нецелесообразным является внедрение других систем. Вскоре все начнут переходить на управление жестами, при этом отказываясь от дополнительных узлов.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:01

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