Учёные выяснили, как образуются холестериновые бляшки в сосудах

Группа исследователей из Университета Цукубы, в Китае, занимается молекулярной биологией. Они проводили экспериментальные опыты с участием лабораторных мышей. Эксперимент заключался в том, что млекопитающих перевели на рацион питания увеличив количество жирной пищи. При этом в организм мышей был введён ген, который способствовал выработке клеток иммунной системы (макрофагам) с инфракрасными импульсами. В течение четырёх недель биологи следили за сосудами подопытных через микроскоп, который улавливает инфракрасное излучение.За период наблюдения учёные увидели, как в сосудах происходит образование холестериновых бляшек. До этого момента никто из биологов никогда не наблюдал этот процесс.Образование и накопление в сосудах холестерина приводи организм к тяжёлому заболеванию – атеросклерозу. Лечение данной болезни длительное и не всегда приводит к желаемому результату. До открытия молекулярными биологами из Китая - процесс образования бляшек был неизвестен. Теперь наблюдая за появлением и количеством в сосудах холестерина, медики могут проверить работу лекарственных препаратов и повысить процент выздоровления от атеросклероза.