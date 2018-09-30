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Учёные выяснили, как образуются холестериновые бляшки в сосудах

Учёные провели опыты, по результатам которых было установлено, как образуются холестериновые бляшки в сосудах. Это открытие позволит медикам повысить процент выздоровления от атеросклероза.

Учёные выяснили, как образуются холестериновые бляшки в сосудах


Группа исследователей из Университета Цукубы, в Китае, занимается молекулярной биологией. Они проводили экспериментальные опыты с участием лабораторных мышей. Эксперимент заключался в том, что млекопитающих перевели на рацион питания увеличив количество жирной пищи. При этом в организм мышей был введён ген, который способствовал выработке клеток иммунной системы (макрофагам) с инфракрасными импульсами. В течение четырёх недель биологи следили за сосудами подопытных через микроскоп, который улавливает инфракрасное излучение.

За период наблюдения учёные увидели, как в сосудах происходит образование холестериновых бляшек. До этого момента никто из биологов никогда не наблюдал этот процесс.

Образование и накопление в сосудах холестерина приводи организм к тяжёлому заболеванию – атеросклерозу. Лечение данной болезни длительное и не всегда приводит к желаемому результату. До открытия молекулярными биологами из Китая - процесс образования бляшек был неизвестен. Теперь наблюдая за появлением и количеством в сосудах холестерина, медики могут проверить работу лекарственных препаратов и повысить процент выздоровления от атеросклероза.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 00:01

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