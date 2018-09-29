Электрокар Honda Urban EV получит серийную версию

Серийной модели намерены сохранить дизайн концепта Honda Urban EV, однако некоторые изменения в экстерьере всё же произойдут. В частности, транспортное средство получит более классические двери, а камеры заднего вида будут заменены на привычные зеркала. Кроме того электрокар оснастят обычными колёсными дисками, узким воздухозаборником в нижней части переднего бампера, хромированным логотипом, а также вместо решётки радиатора появится чёрная заглушка.Стоит отметить, что шеф-дизайнер компании Honda заявил, что в серийной версии электрокара он хочет сохранить образ концепта. Информации о технических характеристиках автомобиля, а также о его стоимости на данный момент не имеется.