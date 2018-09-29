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Электрокар Honda Urban EV получит серийную версию

Разработчики готовят к дебюту серийную версию электрокара Honda Urban EV. В Сети появилась некоторая информация о новом автомобиле, который в продажу поступит в следующем году.

Электрокар Honda Urban EV получит серийную версию


Серийной модели намерены сохранить дизайн концепта Honda Urban EV, однако некоторые изменения в экстерьере всё же произойдут. В частности, транспортное средство получит более классические двери, а камеры заднего вида будут заменены на привычные зеркала. Кроме того электрокар оснастят обычными колёсными дисками, узким воздухозаборником в нижней части переднего бампера, хромированным логотипом, а также вместо решётки радиатора появится чёрная заглушка.

Стоит отметить, что шеф-дизайнер компании Honda заявил, что в серийной версии электрокара он хочет сохранить образ концепта. Информации о технических характеристиках автомобиля, а также о его стоимости на данный момент не имеется.


 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:31

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