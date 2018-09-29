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Уфолог Скотт Уоринг нашёл на Марсе новые артефакты

Уфолог из Тайваня Скотт Уоринг продолжает свои поиски артефактов на Марсе. Эксперт после исследования новых снимков, сделанных американскими роверами, обнаружил на Красной планете предмет с гребнем, вырезанное слово, череп инопланетянина и другие объекты.

Уфолог Скотт Уоринг нашёл на Марсе новые артефакты


На своём официальном сайте тайваньский исследователь снова сообщил об успешном анализе очередных снимков, которые были сделаны на Марсе. При этом уфолог отметил, что обнаружить артефакты оказалось совсем не сложно, однако американские учёные по каким-то причинам этого не сделали. Скотт Уоринг считает, что сотрудники NASA практически не уделяют времени мелочам, чего не скажешь о нём.

Именно скрупулёзность и внимательность помогают уфологу достичь успехов в поисках доказательств существования внеземной жизни. На новых снимках Уоринг обнаружил череп, якобы принадлежащий пришельцу, а также квадраты, вырезанное слово и какой-то предмет с гребнем.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 14:35

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