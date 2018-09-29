Уфологи нашли на Луне следы огромного саркофага

На фотографиях можно заметить след от крупного и тяжелого предмета, который находился на поверхности спутника Земли долгое время. Из-за этого его очертания покрыты толстым слоем пыли, которую нанесло лунными ветрами. Специалисты отмечают, что саркофаг мог быть обнаружен еще во время миссии «Аполлон», но сведения о нем решили не распространять.В NASA не прокомментировали предположения уфологов по поводу странного объекта на Луне. По словам специалистов, обнаружение саркофага может говорить, что инопланетные цивилизации постоянно наблюдают за Землей, применяя собственные технологии.