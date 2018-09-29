АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Пассажиры в самолете сняли на видео прячущийся за облако НЛО в Индии
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Уфологи нашли на Луне следы огромного саркофага

Уфологи нашли на Луне следы от огромного саркофага, который мог использоваться представителями инопланетных цивилизаций для передачи данных. На снимках, сделанных орбитальными спутниками, специалисты заметили выемки квадратной формы в грунте.

Уфологи нашли на Луне следы огромного саркофага


На фотографиях можно заметить след от крупного и тяжелого предмета, который находился на поверхности спутника Земли долгое время. Из-за этого его очертания покрыты толстым слоем пыли, которую нанесло лунными ветрами. Специалисты отмечают, что саркофаг мог быть обнаружен еще во время миссии «Аполлон», но сведения о нем решили не распространять.

В NASA не прокомментировали предположения уфологов по поводу странного объекта на Луне. По словам специалистов, обнаружение саркофага может говорить, что инопланетные цивилизации постоянно наблюдают за Землей, применяя собственные технологии.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 12:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследование: Из-за пенсионной реформы россияне
Иван Краско заявил, что молодую любовницу ему
Эксперты: Инопланетные существа имеют схожую с
В Воронежской области сделали снимок Jaguar
В сети опубликован список не поддерживающих
Виктория Дайнеко и её отец стали жертвами
В Британии обладатель искусственного пениса впал
Пассажиры в самолете сняли на видео прячущийся за
Биологи установили, как растения определяют
Уфологи нашли на Луне следы огромного саркофага
"Платье вместо трусов": Поклонники раскритиковали
Папарацци рассекретили интерьер китайского бренда
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадало 20
"Ноги ужас": Фанаты раскритиковали новый снимок
В TENAA появились данные о Huawei Mate 20, Mate
Ученые: Обезьяны по-разному реагируют на смерть
Поклонники: Евгений Петросян не смог скрыть
«Снова Нибиру»: Странная вспышка замечена в
В Ростове-на Дону пропала школьница
Супруга Владимира Кузьмина: «Алла Пугачёва ждала
В России модели Lada Vesta Sport и XRay Cross
Ученые обнаружили в ЮАР останки самого
Xiaomi LEX и Xiaomi Mi Mix 3 получат кнопку Xiao
Брэд Питт завещал 250 млн долларов своим детям
Эксперты сравнили камеру iPhone Xs Max с Galaxy
На орбите Земли во время урагана «Флоренс»
Самый маленький кроссовер Audi SQ2 оснастили
Эксперты: В iPhone XS Max есть пропавшая из
Эксперты: Курс биткоина может взлететь из-за
LG выпустит новый бюджетный смартфон LG Stylo 4+
Просмотреть все новости