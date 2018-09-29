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Эксперты: Инопланетные существа имеют схожую с человеческим духом субстанцию

Эксперты неожиданно заявили о том, что инопланетные существа имеют субстанцию схожую с человеческим духом, которая способна перемещаться в пространстве. Именно поэтому людям их не удаётся обнаружить.

Эксперты: Инопланетные существа имеют схожую с человеческим духом субстанцию


Специалисты считают, что инопланетяне представляют собой Ultraterrestre (UT), у этих существ плотность тела находится вне земной материи, которую они преодолевают при ограниченном жизненном цикле. По словам учёных, космос сформирован из элементов, которые имеются и у Земли, но в случае с пришельцами всё кардинально меняется, так как они из другого мира, где законы физики не действуют и совершенно другие вибрации.

Некоторые инопланетные существа были представлены в качестве чужеродных видов из параллельных Вселенных или другого измерения. При желании они могут материализовать своё тело, в частности, речь идёт о плазменных переходах по вибрациям. Именно поэтому гуманоиды могут показаться и мгновенно раствориться в воздухе.

Связь человека с Ultraterrestre возможна только через телепатию и ясновидение. Уфологи утверждают, что на Землю инопланетяне прибывают через норы кротов, так называемые червоточины. Эксперты считают, что земляне неправильно представляют их образы, гуманоиды способны преобразовываться относительно времени в трёхмерном мире, именно поэтому их не могут зафиксировать современные приборы.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 13:25

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