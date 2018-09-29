Риту Дакоту в Греции настиг ураган

Малышка Миа вместе со своей мамой Ритой Дакотой находятся на отдыхе в Греции. Певица проводит долгожданный отпуск на полуострове Пелопоннес. Она на своей страничке в Instagram показывала фото красивой местности, где находится её дом. Из-за случившихся неприятностей, которых у Дакоты в последнее время не мало, она со соей маленькой дочкой прилетела на отдых на греческий полуостров.В Instagram певица пожаловалась на погоду прошлой ночью. «Налетел ураган и пошёл дождь. Ветер был такой сильный, что дома вылетела дверь. Но уже всё прошло. Я с Мией решила остаться дома, смотрим телевизор, развлекаемся», - написала Дакота в интернете.Но самая главная новость этих дней - не ураган а то, что её малышка начала ходить самостоятельно. Мама с гордостью пишет об этом событии в Сети, выставляет фотографии маленькой красавицы. Поклонники певицы радуются вместе с ней, наблюдают, как растёт и развивается девочка и оставляют комментарии.