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Риту Дакоту в Греции настиг ураган

Рита Дакота из-за ураганного ветра решила не прерывать свой отдых в Греции с маленькой дочкой, тем более, что произошло радостное событие.

Риту Дакоту в Греции настиг ураган


Малышка Миа вместе со своей мамой Ритой Дакотой находятся на отдыхе в Греции. Певица проводит долгожданный отпуск на полуострове Пелопоннес. Она на своей страничке в Instagram показывала фото красивой местности, где находится её дом. Из-за случившихся неприятностей, которых у Дакоты в последнее время не мало, она со соей маленькой дочкой прилетела на отдых на греческий полуостров.

В Instagram певица пожаловалась на погоду прошлой ночью. «Налетел ураган и пошёл дождь. Ветер был такой сильный, что дома вылетела дверь. Но уже всё прошло. Я с Мией решила остаться дома, смотрим телевизор, развлекаемся», - написала Дакота в интернете.

Но самая главная новость этих дней - не ураган а то, что её малышка начала ходить самостоятельно. Мама с гордостью пишет об этом событии в Сети, выставляет фотографии маленькой красавицы. Поклонники певицы радуются вместе с ней, наблюдают, как растёт и развивается девочка и оставляют комментарии.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:31

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