Учёные установили срок существования Вселенной

Свои исследования учёные проводили при помощи одного из самых мощных телескопов в мире, который установлен на Гавайских островах. Полученные с аппарата данные, астрономы сравнили с правилами гравитации, Теорией большого взрыва и поведением в космосе тёмной материи. В результате они пришли к выводу, что Вселенная просуществует ещё 140 миллиардов лет, а на сегодняшний день её возраст составляет 14 миллиардов лет.По словам профессора Тиакэ Хикагэ, они с коллегами намерены продолжить дальнейшее исследование новых галактик. Это необходимо для того, чтобы найти более развёрнутый ответ и определить точную дату того, сколько лет будет существовать Вселенная.