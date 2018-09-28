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Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
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Учёные установили срок существования Вселенной

Японские астрономы установили, сколько ещё будет существовать Вселенная. К своему заключению специалисты пришли после того, как изучили 10 миллионов галактик.
Учёные установили срок существования Вселенной

Свои исследования учёные проводили при помощи одного из самых мощных телескопов в мире, который установлен на Гавайских островах. Полученные с аппарата данные, астрономы сравнили с правилами гравитации, Теорией большого взрыва и поведением в космосе тёмной материи. В результате они пришли к выводу, что Вселенная просуществует ещё 140 миллиардов лет, а на сегодняшний день её возраст составляет 14 миллиардов лет.

По словам профессора Тиакэ Хикагэ, они с коллегами намерены продолжить дальнейшее исследование новых галактик. Это необходимо для того, чтобы найти более развёрнутый ответ и определить точную дату того, сколько лет будет существовать Вселенная.


 
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Наука
Добавил: Алина Вчера, 23:59

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