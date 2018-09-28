«Сбербанк» начинает выдачу кредитов без справок о доходах

«Сбербанк» решил провести эксперимент по выдаче потребительских кредитов без предоставления соответствующей, необходимой ранее, документации о подтверждении дохода. Кредит можно оформить на сумму до 300 тысяч рублей, заявка оформляется в отделении «Сбербанка» или в интернете «Сбербанк Онлайн». Информация о заявителе на кредитование будет собираться только по его согласию. Таким образом, экономится время, которое физическое лицо потратило бы на сбор документов.Возможность воспользоваться такой новинкой будет у клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту банка, и которые не получают. Эксперимент выдачи таких кредитов продлится до 14 октября.