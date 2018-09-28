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«Сбербанк» начинает выдачу кредитов без справок о доходах

«Сбербанк» начинает выдачу кредитов без предоставления справок о доходах в целях эксперимента, который продлиться всего две недели. Это условие будет действовать только для клиентов банка.
«Сбербанк» начинает выдачу кредитов без справок о доходах

«Сбербанк» решил провести эксперимент по выдаче потребительских кредитов без предоставления соответствующей, необходимой ранее, документации о подтверждении дохода. Кредит можно оформить на сумму до 300 тысяч рублей, заявка оформляется в отделении «Сбербанка» или в интернете «Сбербанк Онлайн». Информация о заявителе на кредитование будет собираться только по его согласию. Таким образом, экономится время, которое физическое лицо потратило бы на сбор документов.

Возможность воспользоваться такой новинкой будет у клиентов, которые получают зарплату или пенсию на карту банка, и которые не получают. Эксперимент выдачи таких кредитов продлится до 14 октября.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 16:15

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