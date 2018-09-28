Дочке Эммануила Виторгана исполнилось семь месяцев

Пользователи в Сети в феврале текущего года довольно активно обсуждали новость, что Эммануил Виторган в возрасте 78 лет стал отцом. Ирина Виторган в 56-летнем возрасте родила дочь Этель. Такая новость очень удивила общественность, а также звездных коллег Эммануила Виторгана. Семейству пришлось столкнуться с серьезной критикой, потому что многие осудили российского артиста за то, что он в таком возрасте решил стать отцом. Многие до сих пор продолжают спорить, правильно ли поступила звёздная пара. Между тем супруги не скрывают своё счастье. Они рады, что стали родителями, показывая, как сильно они любят свою дочь. Родители сразу нашли няню для девочки. При этом они стараются как можно больше проводить время со своим ребёнком.Эммануил Виторган выложил в Сети новое фото маленькой Этель. Ей исполнилось уже семь месяцев. Девочку пришла поздравить Полина – внучка Виторгана. Поклонники также поздравили малышку, пожелав Этель всего самого наилучшего. Хотя ряд пользователей по-прежнему осуждают звёздную пару за столь позднее отцовство, большая часть подписчиков искренне радуются за семью.