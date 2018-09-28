В Воронеже жители Северного микрорайона из-за аварии остались без воды

Сообщается, что труба, которая расположена под землей прорвала. Поскольку повреждение пришлось на расширение в виде воронки, это заняло у ремонтников больше времени во время восстановления трубы. Еще одна трудность для аварийной бригады состояла в том, что недалеко от места аварии пролегает газопровод высокого давления, что мешало проведению сварочных работ.Пресс-служба «РВК-Воронеж» отметила, что по нормативам подобное повреждения может устраняться более 14 часов. Но аварийная служба Воронежа справилась с этой проблемой чуть больше чем за 10 часов, а это очень высокий показатель.