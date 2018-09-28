Смартфон Samsung Galaxy Note 9 выйдет в цвете «облачное серебро»

Во всех остальных странах устройство будет продаваться в стандартной цветовой гамме: в черных и медных цветах, а также с оттенком индиго. Именно в таких расцветках смартфон Galaxy Note 9 начал продаваться по всему миру. В компании Samsung полагают, что привнося разнообразие в цвета устройств, тем самым они привлекают новых клиентов.Кроме того, не исключается, что в будущем аппарат будет представлен в иной цветовой гамме. Появится ли новая версия смартфона Galaxy Note 9 на российском и европейском рынках на данный момент неизвестно, в США устройство поступит в продажу 5 октября.