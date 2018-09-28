АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Колебания темной материи в космосе изменились за миллиарды лет
EUR 77.04 USD 65.84
Курс валют на 28.09.2018

Разработчики выпустили новый трейлер игры Fallout 76

Разработчики Bethesda выпустили новый трейлер одной из самых ожидаемых игр Fallout 76. В опубликованном видео говорится об Убежище 76, а также была названа дата бета-тестирования.

Разработчики выпустили новый трейлер игры Fallout 76

В трейлере игры Fallout 76 говорится о том, что Убежище 76 было создано в 300-летие независимости Америки. Также из видео можно понять, что если США будет уничтожено в ходе ядерной войны, то для укрытия уже были отобраны лучшие представители нации, которые и будут останавливать Америку. Для американцев использующих Xbox One бета-тестирование буде доступно первым, оно стартует 23 октября 2018 года. Пользователи PS4 и персональных компьютеров смогут воспользоваться этой услугой 30 октября.


Тестирование Fallout 76 будет доступно всем желающим, которые сделали предварительный заказ. Официально представят игру 14 ноября.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:28

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кроссовер Zotye T600 новой генерации появится в
Разработчики выпустили новый трейлер игры Fallout
Учёные: Новые противозачаточные таблетки
В Красноярском крае продолжат повышение зарплаты
В Воронеже молодая женщина повисла вверх ногами
Александра Черно из просто страшненькой
«Деградация на лицо»: Экс-участницу «Дома-2»
Microsoft в ноябре прекратит поддержку Skype 7
В Ростове автобус совершил наезд на семью с
В Таганроге на три дня приостановят подачу воды
Infiniti выставила новый прототип Project Black S
Участник телепроекта «Замуж за Бузову» готов
Вице-президент Lenovo показал смартфон Lenovo Z5
Дочь Иосифа Пригожина назвали мошенницей
В Москве душевнобольной мужчина неделю прожил с
В Приморье нашли обезглавленное тело мужчины
Максим Галкин в Instagram показал свою
Недооценили: Deutsche Bank назвал рубль одной из
В России проданы первые iPhone XS и XS Max
Селфи-камера IPhone XS Max улучшает лицо втайне
Экс-участник «Дома-2» Константин Иванов: «После
В Татарстане столкнулись ВАЗ-2114 и Largus, погиб
На Марсе найден расколотый инопланетный череп
Инженеры научили роботов создавать трубы из
Герой телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений
Учёные доказали внеземное происхождение жизни
Ученые обнаружили антитела способные подавлять
Простая хитрость позволяет взломать защиту iOS 12
Актриса «Глухаря» Виктория Тарасова удивила новым
Певица Валерия представила собственный сервис по
Просмотреть все новости