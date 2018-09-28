Разработчики выпустили новый трейлер игры Fallout 76
Разработчики Bethesda выпустили новый трейлер одной из самых ожидаемых игр Fallout 76. В опубликованном видео говорится об Убежище 76, а также была названа дата бета-тестирования.
В трейлере игры Fallout 76 говорится о том, что Убежище 76 было создано в 300-летие независимости Америки. Также из видео можно понять, что если США будет уничтожено в ходе ядерной войны, то для укрытия уже были отобраны лучшие представители нации, которые и будут останавливать Америку. Для американцев использующих Xbox One бета-тестирование буде доступно первым, оно стартует 23 октября 2018 года. Пользователи PS4 и персональных компьютеров смогут воспользоваться этой услугой 30 октября.
Тестирование Fallout 76 будет доступно всем желающим, которые сделали предварительный заказ. Официально представят игру 14 ноября.
В трейлере игры Fallout 76 говорится о том, что Убежище 76 было создано в 300-летие независимости Америки. Также из видео можно понять, что если США будет уничтожено в ходе ядерной войны, то для укрытия уже были отобраны лучшие представители нации, которые и будут останавливать Америку. Для американцев использующих Xbox One бета-тестирование буде доступно первым, оно стартует 23 октября 2018 года. Пользователи PS4 и персональных компьютеров смогут воспользоваться этой услугой 30 октября.
Тестирование Fallout 76 будет доступно всем желающим, которые сделали предварительный заказ. Официально представят игру 14 ноября.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:28