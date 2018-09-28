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В Татарстане столкнулись ВАЗ-2114 и Largus, погиб человек

В Татарстане на автодороге "Чистополь — Аксубаево — Нурлат" произошло ДТП, в результате которого погиб человек. Там столкнулись два автомобиля, вылетевшие в кювет.
В Татарстане столкнулись ВАЗ-2114 и Largus, погиб человек

В социальной сети очевидцами были опубликованы сведения, что на семьдесят девятом километре автодороги в Аксубаевском районе произошло столкновение на перекрестке ВАЗа-2114 и автомобиля Largus. Обе машины вылетели в кювет. Автомобиль Largus перевернулся на крышу, а отечественный врезался в столб. В результате на месте аварии умер водитель "четырнадцатой", второй был госпитализирован в ближайшую больницу прибывшими врачами скорой помощи. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Официальное сообщение по данному ДТП на данный момент отсутствует.


 
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Происшествия
Добавил: Алла Валерьевна Сегодня, 09:01

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