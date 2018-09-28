В Татарстане столкнулись ВАЗ-2114 и Largus, погиб человек

В социальной сети очевидцами были опубликованы сведения, что на семьдесят девятом километре автодороги в Аксубаевском районе произошло столкновение на перекрестке ВАЗа-2114 и автомобиля Largus. Обе машины вылетели в кювет. Автомобиль Largus перевернулся на крышу, а отечественный врезался в столб. В результате на месте аварии умер водитель "четырнадцатой", второй был госпитализирован в ближайшую больницу прибывшими врачами скорой помощи. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. Официальное сообщение по данному ДТП на данный момент отсутствует.