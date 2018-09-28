Герой телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров: «Я ищу себе такую жену, как Оля»

«Я начал заниматься бизнесом еще в школе и университете. Уже на 3-м курсе прошел сложнейший отбор и закрепился в самом крутом инвестбанке страны в то время. Сразу стал работать с очень крупными клиентами, миллиардерами, и за полтора года дорос до младшего вице-президента. Затем трудился в ряде крупнейших банков в руководящих должностях, а затем основал свои инвестиционные фонды, где продолжил работать со своими давними клиентами – инвесторами-миллиардерами. Так я заработал несколько миллионов долларов капитала и инвестировал их в ценные бумаги, недвижимость, завод, ресторан и землю...» - рассказал герой реалити-шоу «Замуж за Бузову».

«..В моменты кризисов на рынке некоторые активы дешевеют, что-то продаю, что-то покупаю. А три года назад я увидел новый мощный тренд, по масштабу сравнимый с появлением интернета - новую технологию блокчейна и рынок криптовалют, которые основаны на ней. Я сфокусировал основное внимание на нем. Основал свою компанию и сейчас вижу в этой теме очень большие перспективы на ближайшие годы, несмотря на то, что этот рынок подвержен сильным колебаниям. Только в России у меня недвижимости больше чем на 1 миллион долларов, не считая иностранных активов, ценных бумаг и криптовалют. Так что «хейтеры» не тратьте свое время, лучше встаньте с дивана и займитесь делом, в интернете сейчас очень много работы, даже для молодежи из маленьких городов!» - продолжил Евгений Назаров.

«За ростом следуют снижения, потом опять рост. Я это наблюдал сотни раз на рынках акций и облигаций и сейчас слежу. Это нормально. Главное, понимать психологию рынка, видеть фазы цикла и покупать, когда рынок упал, и продавать, когда вырос. Так делают крупные игроки - миллиардеры и фонды. А не наоборот, как делают непрофессионалы - «хомяки»», - заявил Евгений Назаров.

«Оля очень яркая и харизматичная девушка, сильная личность — именно такую девушку и жену я себе ищу!» - подчеркнул миллионер.

«Самые долгие отношения длились три года. Я всегда селю девушку к себе, так как пока не поживешь с человеком, невозможно узнать его полностью. Расставались из-за того, что мне становилось скучно - я постоянно развиваюсь и хочу, чтобы моя девушка была моим единомышленником и желательно занималась бизнесом, обучением и путешествиями вместе со мной!» - отметил Назаров.

«Друзей и знакомых много, но со школьными товарищами и друзьями детства редко общаюсь, так как я очень быстро расту и развиваюсь. Если у меня сильно расходятся интересы и ценности с человеком, я обновляю круг общения. Я считаю, что это нормально. Окружение очень влияет и если хочешь быстро расти - нужно окружать себя очень сильными и яркими людьми своего или более высокого уровня», - подчеркнул участник реалити-шоу «Замуж за Бузову».

«Я изначально был очень активным и энергичным парнем. Но в детстве я еще не знал технологии, которыми владею сейчас, и сильно обижался, когда меня подкалывали и незаслуженно критиковали. Сейчас я знаю, что негатив льется в первую очередь на самых ярких и активных, и я умею видеть любые попытки подавления, знаю, как эффективно давать отпор и продолжать добиваться своих целей», - рассказал Назаров.

«Ничего не имею против каких-то разумных коррекций тела если в них есть смысл. Сейчас технологии позволяют многое, главное не увлекаться. Но в первую очередь тело должно быть сильное и здоровое, а это лучше всего достигается спортом и правильным питанием. А еще важнее чем тело, дух. Его тоже можно тренировать и прокачивать, чем я и занимаюсь», - подметил Евгений Назаров.

«Для меня идеальная жена - это яркая, харизматичная красивая девушка, сильная личность, которая будет моим единомышленником и соратницей в делах, обучении, путешествиях и спорте», - рассказал журналистам «СтарХита» участник телепроекта «Замуж за Бузову» Евгений Назаров.

Ни для кого из преданных поклонников нового телепроекта «Замуж за Бузову» не является секретом то, что в каждом новом выпуске миллионеру Евгению Назарову удавалось проявлять себя весьма ярко. 31-летний мужчина то и дело пробовал удивлять Ольгу Бузову внезапными приятными подарками и сюрпризами, а также своим чувством юмора.Стоит подчеркнуть, что в своем столь юном возрасте Евгению Назарову удалось многого достичь. Именно поэтому, по словам миллионера, ему и хотелось покорить сердце такой знаменитой девушки, как Оля. О своих отношениях с противоположным полом, а также о пути к успеху участник реалити-шоу «Замуж за Бузову» на днях рассказал журналистам.Как стало известно, заниматься бизнесом Евгений Назаров начал еще в старших классах школы. В университете миллионер продолжил свой путь к мечте.По словам участника нового телепроекта «Замуж за Бузову», ему уже посчастливилось приобрести несколько апартаментов. Евгений согласился назвать репортерам только несколько. Оказывается, что у Назарова есть квартира в башне «ОКО» в «Москва Сити», которую он приобрел за тридцать пять миллионов рублей, а также таунхаус на берегу Москва-реки, купленный примерно за тридцать три миллиона рублей. Об остальном герой решил умолчать.Из рассказа Назарова становится понятно, что 31-летний мужчина вовсе не боится того, что рынок криптовалюты обвалится.Несмотря на то, что участник со своим материальным положением мог бы позволить себе «иметь» любую девушку, оказалось, что именно такую, как Ольга Бузова Назаров ищет.По словам Евгения Назарова, он ищет девушку, которая также как и он будет стремиться постоянно развиваться. Как выяснилось, довольно часто именно не желание обучаться и становилось причиной того, что 31-летний мужчина расставался со своими возлюбленными.Миллионер просто-таки убежден в том, что окружение очень влияет на человека и именно поэтому старается окружать себя только очень сильными и яркими людьми.По словам Евгения, у него очень хорошие отношения с самыми близкими и родными людьми – с родителями. Назаров даже несколько раз появлялся на съемках некоторые телепередач с отцом, который не только очень гордится своим наследником, но и поддерживает сына во всех его начинаниях.Миллионер подчеркнул, что всегда помогал своим родным и уже даже обеспечил им большой пассивный доход, благодаря которому, родители героя телепроекта «Замуж за Бузову» могут уже ни о чем не волноваться и жить в свое удовольствие, а также много путешествовать.Назаров, также как и прославленная поющая телеведущая Ольга Бузова, не готов прощать своим девушкам обман и предательство, которые для 31-летнего мужчины являются самым большим грехом в отношениях. По словам Евгения, любые трудности в отношениях можно с легкостью преодолеть, только если оба партнера будут искренне друг к другу относиться.Как стало известно, в детстве Евгения Назарова довольно часто «подкалывали» и незаслуженно критиковали одноклассники.Для участника нового телепроекта о любви «Замуж за Бузову» очень важно не тело, а дух, который, по мнению 31-летнего миллионера, также можно тренировать и прокачивать.На сегодняшний день миллионер ищет девушку, которая будет его единомышленником и соратницей в делах. Именно такую возлюбленную Евгений Назаров позовет замуж.