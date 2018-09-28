В России представили золотой, прочный и легкий iPhone XS Max
Разработчики Caviar решили улучшить дизайн флагманского iPhone XS Max. Они выпустят его на рынок в двух вариациях под названием Caviar iPhone XS Max Maximum Invincible и Maximum Gold, посвятив их выход старту производства топ-девайса.
Как и оригинал, устройство получило отличные характеристики, а также увеличенную прочность. Этого удалось достичь благодаря внедрению дополнительной пластины из закаленного титана. Стоит отметить, что заднее стекло было заменено на карбоновое, поэтому вес гаджета уменьшился почти на 10 г. В продаже появятся смартфоны с двумя разными дизайнами: Maximum Diamond и Maximum Gold: в первом случае аппарат получит часть черного покрытия PVD и сотни мелких бриллиантов, особенностью же второго является нанесение на переднюю и заднюю панели чистого золота.
Цена устройств начинается от 330 000 рублей, также специалисты Caviar создали единственный экземпляр флагманского смартфона, корпус которого украшен золотым панно. Стоимость этой модели составит миллион рублей.
Как и оригинал, устройство получило отличные характеристики, а также увеличенную прочность. Этого удалось достичь благодаря внедрению дополнительной пластины из закаленного титана. Стоит отметить, что заднее стекло было заменено на карбоновое, поэтому вес гаджета уменьшился почти на 10 г. В продаже появятся смартфоны с двумя разными дизайнами: Maximum Diamond и Maximum Gold: в первом случае аппарат получит часть черного покрытия PVD и сотни мелких бриллиантов, особенностью же второго является нанесение на переднюю и заднюю панели чистого золота.
Цена устройств начинается от 330 000 рублей, также специалисты Caviar создали единственный экземпляр флагманского смартфона, корпус которого украшен золотым панно. Стоимость этой модели составит миллион рублей.
Технологии
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00