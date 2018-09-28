В России представили золотой, прочный и легкий iPhone XS Max

Как и оригинал, устройство получило отличные характеристики, а также увеличенную прочность. Этого удалось достичь благодаря внедрению дополнительной пластины из закаленного титана. Стоит отметить, что заднее стекло было заменено на карбоновое, поэтому вес гаджета уменьшился почти на 10 г. В продаже появятся смартфоны с двумя разными дизайнами: Maximum Diamond и Maximum Gold: в первом случае аппарат получит часть черного покрытия PVD и сотни мелких бриллиантов, особенностью же второго является нанесение на переднюю и заднюю панели чистого золота.Цена устройств начинается от 330 000 рублей, также специалисты Caviar создали единственный экземпляр флагманского смартфона, корпус которого украшен золотым панно. Стоимость этой модели составит миллион рублей.