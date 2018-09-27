Учёные: Кошки не могут победить в «войне» с крысами

Вследствие этого люди видят реже крыс, думая, что кошки их съели. Они на самом деле прячутся. Учёные в ходе исследований вшили под кожу крыс чип, который позволял следить за их положением, перемещениям по городу. Эксперты начали наблюдать за поведением данных животных в присутствии людей, а также диких кошек, проникавших периодически в центр за поиском еды. Ученые, кроме чипов, установили на свалке множество камер, которые позволяли следить за кошками, а также за тем, как на них реагировали грызуны. Было выяснено, что фактически всегда кошки игнорировали крыс. Они не пытались на них охотиться, в случае наличия альтернативных источников пищи. За три месяца наблюдений исследователи зафиксировали 20 попыток выслеживания крысы и 3 попытки поймать ее, из которых одна закончилась неудачей.Учёные отмечают, что поражение котов в войне с крысами, связано с нежеланием охотиться на такую опасную и крупную добычу, с изменениями в их поведении. Крысы, как правило, не реагировали на появление вблизи их гнёзд человека. А вот запах кошек заставлял грызунов больше времени проводить в убежищах, а также меньше двигаться на открытой местности. Все это объясняет, почему не сильно изменилась численность крыс, когда на улицах городов появилось большое количество одичавших кошек. Также исследование показывает, что кошек нельзя применять для защиты города от нашествий данных грызунов.