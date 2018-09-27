BMW в октябре представит новое поколение модели BMW 3-Series
Видеотизер модели 3-Series новой генерации продемонстрирован компанией BMW. Автомобиль будет презентован в ходе проведения автосалона в Париже.
Видео демонстрирует производственные процессы, связанные с созданием машины в условиях завода. Базироваться новинка будет на платформе CLAR, оснастят ее полностью модифицированной перенастроенной подвеской.
Модель оборудуют 3-литровыми бензиновым и дизельным моторами, мощность их будет составлять соответственно 360 и 320 л.с. Также производитель планирует предложить версию с турбомотором, мощность которого составит примерно 300 л.с. Не исключается, что со временем будет выпущена гибридная модификация.
Согласно прогнозам, новинка появится на европейском рынке в 2019 году.
Видео демонстрирует производственные процессы, связанные с созданием машины в условиях завода. Базироваться новинка будет на платформе CLAR, оснастят ее полностью модифицированной перенастроенной подвеской.
Модель оборудуют 3-литровыми бензиновым и дизельным моторами, мощность их будет составлять соответственно 360 и 320 л.с. Также производитель планирует предложить версию с турбомотором, мощность которого составит примерно 300 л.с. Не исключается, что со временем будет выпущена гибридная модификация.
Согласно прогнозам, новинка появится на европейском рынке в 2019 году.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:17