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Кудрин: Уровень бедности в России все еще высокий

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел уровень бедности россиян слишком высоким. Почти 20 млн человек проживают за чертой бедности, имея доходы ниже прожиточного минимума.

Кудрин: Уровень бедности в России все еще высокий


По словам Кудрина, выступавшего 27 сентября в Госдуме с итоговым отчетом об исполнении бюджета за 2017 год, на сегодняшний день у 13,2% населения страны, 19,3 млн человек, заработки гораздо ниже минимальной оплаты труда. Однако бывший министр финансов РФ не исключил, что в 2018 году впервые с 2014 ожидается существенный рост доходов россиян.

За последние четыре года уровень жизни граждан РФ заметно снизился. Доходы за это время суммарно упали на 11%, но в прошлом году появились первые признаки изменения тенденции. Так, в 2017 году процент бедных снизился на 0,1%. С одной стороны, показатель не слишком высокий, но нужно учитывать, что в 2018 ожидается пик роста заработков населения на фоне возросших экономических показателей.


 
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Политика / Экономика
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 15:11

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