Кудрин: Уровень бедности в России все еще высокий
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел уровень бедности россиян слишком высоким. Почти 20 млн человек проживают за чертой бедности, имея доходы ниже прожиточного минимума.
По словам Кудрина, выступавшего 27 сентября в Госдуме с итоговым отчетом об исполнении бюджета за 2017 год, на сегодняшний день у 13,2% населения страны, 19,3 млн человек, заработки гораздо ниже минимальной оплаты труда. Однако бывший министр финансов РФ не исключил, что в 2018 году впервые с 2014 ожидается существенный рост доходов россиян.
За последние четыре года уровень жизни граждан РФ заметно снизился. Доходы за это время суммарно упали на 11%, но в прошлом году появились первые признаки изменения тенденции. Так, в 2017 году процент бедных снизился на 0,1%. С одной стороны, показатель не слишком высокий, но нужно учитывать, что в 2018 ожидается пик роста заработков населения на фоне возросших экономических показателей.
По словам Кудрина, выступавшего 27 сентября в Госдуме с итоговым отчетом об исполнении бюджета за 2017 год, на сегодняшний день у 13,2% населения страны, 19,3 млн человек, заработки гораздо ниже минимальной оплаты труда. Однако бывший министр финансов РФ не исключил, что в 2018 году впервые с 2014 ожидается существенный рост доходов россиян.
За последние четыре года уровень жизни граждан РФ заметно снизился. Доходы за это время суммарно упали на 11%, но в прошлом году появились первые признаки изменения тенденции. Так, в 2017 году процент бедных снизился на 0,1%. С одной стороны, показатель не слишком высокий, но нужно учитывать, что в 2018 ожидается пик роста заработков населения на фоне возросших экономических показателей.