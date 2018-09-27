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Бен Аффлек приостановил лечение ради роли Бэтмена

Бен Аффлек проходит лечение в наркологическом центре от алкоголизма. В данный момент он временно покинул центр по неизвестной причине.

Бен Аффлек приостановил лечение ради роли Бэтмена


После длительного запоя жена Аффлека Дженнифер Гарнер поместила его в наркологический центр по лечению и реабилитации от алкоголизма. Предположительно, под присмотром специалистов он должен был находиться около месяца, но Гарнер ушёл через две недели.

Стала известна информация о том, что контракт с известным актёром, исполняющим роль Бэтмена, возможно прервут из-за его проблем с алкоголем. По предварительным данным, Бен Аффлек приостановил лечение для встречи с руководством Warner Bros, чтобы провести переговоры относительно его главной роли.


 
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Общество
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:35

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