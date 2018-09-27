Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова показала поклонникам свои новые апартаменты

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать!» - призналась своим преданным фанатам Евгения Феофилактова.

«..Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала!», - заявил Антон Гусев бывшей супруге, после чего добавил, что больше не намерен прощать нынешней жене постоянные ее выходки, поэтому планирует в ближайшее время подавать на развод.

«Когда дама, которой уже за 30, в грязном халате с сырыми слипшимися макаронами в истерике бьется, почему же масло не растаяло в ледяной воде, - не очень-то и хочется возвращаться домой. Согласитесь? А тем более есть это», - написала бывшая участница телепроекта «Дом-2».

«Никогда не ходила в грязном халате, у меня растет ребенок, я прекрасно умею готовить. А еще Виктория не учла следующего момента: на момент жизни с Антоном у нас была помощница, которая готовила, поэтому в доме всегда было много еды. Я люблю, когда у меня дома чисто и уютно, а на кухне ждет вкусный обед или ужин», - заявила бывшая супруга Антона Гусева.

«Вместо того, чтобы задуматься о том, почему муж нелестно отзывается о ней, пишет неприятные вещи другим женщинам, к примеру, о том, как у Вики неприятно пахнут ноги, она посвящает время мне. Почему Виктория не задумывается о том, что от нее отвернулись лучшие подруги? Я уверена, что она ночь не спала, - сочиняла пост обо мне. Честно говоря, меня утомила эта история, но, признаюсь, меня задело то, что она обозвала моего сына «дауном» и «выродком», - заявила поклонникам экс-звезда скандальной телестройки «Дом-2».

«Это смешно. Зато помнится, как она хотела мне выслать похоронный венок», - продолжила экс-супруга Антона Гусева.

«Спасибо огромное за защиту и напутствие. Мила, Вы лучшая. P.s Вы спросите от кого защита. Также муж поведал, что одна наша общая знакомая ходила к «бабкам» делала порчу на выпадение волос мне, видимо больное место кое у кого головонька. Но благодаря зеркальной защите от Милы, волосы выпадают теперь у неё. Про киллера вообще молчу. Одинокие женщины страшны своей завистью и ненавистью. Оберегайте себя и своих близких», - разоткровенничалась с подписчиками Виктория Романец.

Ни для кого не является секретом, что примерно год назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» воплотила в жизнь свою давнишнюю мечту. Евгении Феофилактовой все-таки удалось накопить на собственную недвижимость в Москве. Только вот переехать в купленные апартаменты обворожительной блондинке сразу не получилось, ведь в доме активно проводились ремонтные работы.По словам Евгении, вопреки обещаниям застройщика, сроки сдачи квартиры очень сильно затянулись. Вероятней всего, что именно поэтому Феофилактова решила приобрести еще одно жилье. И вот несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что совсем скоро бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и ее шестилетний наследник Даниэль переедут в квартиру, где, по слухам, уже все обустроено для полноценной жизни.Стоит отметить, что по социальным сетям разлетелся видеоролик, из которого становится понятно, что Евгения Феофилактова не поскупилась на покупке своей мечты.К примеру, на кадрах невооруженным взглядом можно заметить, что холл в подъезде, где находятся апартаменты бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», отделан мрамором, а прямо у двери восседает консьержка, которая пристально следит за порядком и не пропускает посторонних.Напомним, что несколько дней назад в Интернет попала переписка Феофилактовой со своим бывшим супругом Антоном Гусевым, а если быть точнее, то как раз Евгения ее и обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram. В сообщениях Антон рассказывает Жене о том, что его нынешняя жена Виктория Романец нелицеприятно отзывается о шестилетнем Даниэле.После того, как данную переписку начал обсуждать практически каждый второй интернет-пользователь, между блондинкой и брюнеткой разгорелась настоящая война в режиме онлайн. Отметим, что на данный момент ни Евгения Феофилактова, ни Виктория Романец не скупятся в своих высказываниях в адрес друг друга.Следует вспомнить, что Антон Гусев и Евгения прожили в «счастливом» браке почти пять лет. «Влюбленные» начали встречаться еще на скандальном реалити-шоу «Дом-2». Однако «идеальную» пару разрушила близкая подруга Феофилактовой, а по совместительству и ее коллега по прославленной телестройке – Виктория Романец.В прошлом году Антон Гусев и Виктория Романец наконец-таки оформили свои отношения. Тем не менее, и этому семейству, как можно наблюдать, не суждено было стать по-настоящему счастливыми.На данный момент между Викторией Романец и Евгенией Феофилактовой разгорелась в социальных сетях настоящая «холодная» война. Ситуацию еще больше обострила блондинка, когда рассказала своим поклонникам, что ее бывший возлюбленный намерен совсем скоро расстаться с брюнеткой.Следует сказать, что Виктория Романец не смогла просто так остаться в стороне, поэтому опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором четко обосновала, почему же Антон Гусев все-таки ушел от Евгении Феофилактовой.В свою очередь Феофилактова тут же решила ответить на комментарии своей бывшей подруги и даже намекнула поклонникам на то, что Виктория Романец завралась в своих показаниях.Добавим, что Евгения Феофилактова также решила опровергнуть слухи о том, что начала воевать с Викторией Романец. По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», ее абсолютно не интересует то, как живет ее бывший возлюбленный и его нынешняя пассия. Впрочем, простить бывшей подруге нелестные высказывания в адрес шестилетнего Даниэля Женя никогда не сможет.Как стало известно, Евгения попросту не может понять, почему Виктория уверена в том, что она ходит к колдуньям, у которых просит навести на нее порчу.Следует напомнить, что за несколько дней до своего отлета в теплые края Виктория Романец опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданный пост, в котором призналась своим преданным поклонникам, что бывшая избранница ее любимого супруга обращалась к черным ведьмам, чтобы у нее выпали все ее длинные локоны.