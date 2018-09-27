Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова показала поклонникам свои новые апартаменты
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова показала преданным поклонникам свою новую квартиру.
Ни для кого не является секретом, что примерно год назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» воплотила в жизнь свою давнишнюю мечту. Евгении Феофилактовой все-таки удалось накопить на собственную недвижимость в Москве. Только вот переехать в купленные апартаменты обворожительной блондинке сразу не получилось, ведь в доме активно проводились ремонтные работы.
По словам Евгении, вопреки обещаниям застройщика, сроки сдачи квартиры очень сильно затянулись. Вероятней всего, что именно поэтому Феофилактова решила приобрести еще одно жилье. И вот несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что совсем скоро бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и ее шестилетний наследник Даниэль переедут в квартиру, где, по слухам, уже все обустроено для полноценной жизни.
Стоит отметить, что по социальным сетям разлетелся видеоролик, из которого становится понятно, что Евгения Феофилактова не поскупилась на покупке своей мечты.
К примеру, на кадрах невооруженным взглядом можно заметить, что холл в подъезде, где находятся апартаменты бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», отделан мрамором, а прямо у двери восседает консьержка, которая пристально следит за порядком и не пропускает посторонних.
Напомним, что несколько дней назад в Интернет попала переписка Феофилактовой со своим бывшим супругом Антоном Гусевым, а если быть точнее, то как раз Евгения ее и обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram. В сообщениях Антон рассказывает Жене о том, что его нынешняя жена Виктория Романец нелицеприятно отзывается о шестилетнем Даниэле.
После того, как данную переписку начал обсуждать практически каждый второй интернет-пользователь, между блондинкой и брюнеткой разгорелась настоящая война в режиме онлайн. Отметим, что на данный момент ни Евгения Феофилактова, ни Виктория Романец не скупятся в своих высказываниях в адрес друг друга.
Следует вспомнить, что Антон Гусев и Евгения прожили в «счастливом» браке почти пять лет. «Влюбленные» начали встречаться еще на скандальном реалити-шоу «Дом-2». Однако «идеальную» пару разрушила близкая подруга Феофилактовой, а по совместительству и ее коллега по прославленной телестройке – Виктория Романец.
В прошлом году Антон Гусев и Виктория Романец наконец-таки оформили свои отношения. Тем не менее, и этому семейству, как можно наблюдать, не суждено было стать по-настоящему счастливыми.
На данный момент между Викторией Романец и Евгенией Феофилактовой разгорелась в социальных сетях настоящая «холодная» война. Ситуацию еще больше обострила блондинка, когда рассказала своим поклонникам, что ее бывший возлюбленный намерен совсем скоро расстаться с брюнеткой.
Следует сказать, что Виктория Романец не смогла просто так остаться в стороне, поэтому опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором четко обосновала, почему же Антон Гусев все-таки ушел от Евгении Феофилактовой.
В свою очередь Феофилактова тут же решила ответить на комментарии своей бывшей подруги и даже намекнула поклонникам на то, что Виктория Романец завралась в своих показаниях.
Добавим, что Евгения Феофилактова также решила опровергнуть слухи о том, что начала воевать с Викторией Романец. По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», ее абсолютно не интересует то, как живет ее бывший возлюбленный и его нынешняя пассия. Впрочем, простить бывшей подруге нелестные высказывания в адрес шестилетнего Даниэля Женя никогда не сможет.
Как стало известно, Евгения попросту не может понять, почему Виктория уверена в том, что она ходит к колдуньям, у которых просит навести на нее порчу.
Следует напомнить, что за несколько дней до своего отлета в теплые края Виктория Романец опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданный пост, в котором призналась своим преданным поклонникам, что бывшая избранница ее любимого супруга обращалась к черным ведьмам, чтобы у нее выпали все ее длинные локоны.
Ни для кого не является секретом, что примерно год назад экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» воплотила в жизнь свою давнишнюю мечту. Евгении Феофилактовой все-таки удалось накопить на собственную недвижимость в Москве. Только вот переехать в купленные апартаменты обворожительной блондинке сразу не получилось, ведь в доме активно проводились ремонтные работы.
По словам Евгении, вопреки обещаниям застройщика, сроки сдачи квартиры очень сильно затянулись. Вероятней всего, что именно поэтому Феофилактова решила приобрести еще одно жилье. И вот несколько часов назад в Сети появилась информация о том, что совсем скоро бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и ее шестилетний наследник Даниэль переедут в квартиру, где, по слухам, уже все обустроено для полноценной жизни.
Стоит отметить, что по социальным сетям разлетелся видеоролик, из которого становится понятно, что Евгения Феофилактова не поскупилась на покупке своей мечты.
К примеру, на кадрах невооруженным взглядом можно заметить, что холл в подъезде, где находятся апартаменты бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», отделан мрамором, а прямо у двери восседает консьержка, которая пристально следит за порядком и не пропускает посторонних.
Напомним, что несколько дней назад в Интернет попала переписка Феофилактовой со своим бывшим супругом Антоном Гусевым, а если быть точнее, то как раз Евгения ее и обнародовала у себя на страничке в социальной сети Instagram. В сообщениях Антон рассказывает Жене о том, что его нынешняя жена Виктория Романец нелицеприятно отзывается о шестилетнем Даниэле.
После того, как данную переписку начал обсуждать практически каждый второй интернет-пользователь, между блондинкой и брюнеткой разгорелась настоящая война в режиме онлайн. Отметим, что на данный момент ни Евгения Феофилактова, ни Виктория Романец не скупятся в своих высказываниях в адрес друг друга.
Следует вспомнить, что Антон Гусев и Евгения прожили в «счастливом» браке почти пять лет. «Влюбленные» начали встречаться еще на скандальном реалити-шоу «Дом-2». Однако «идеальную» пару разрушила близкая подруга Феофилактовой, а по совместительству и ее коллега по прославленной телестройке – Виктория Романец.
В прошлом году Антон Гусев и Виктория Романец наконец-таки оформили свои отношения. Тем не менее, и этому семейству, как можно наблюдать, не суждено было стать по-настоящему счастливыми.
«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать!» - призналась своим преданным фанатам Евгения Феофилактова.
На данный момент между Викторией Романец и Евгенией Феофилактовой разгорелась в социальных сетях настоящая «холодная» война. Ситуацию еще больше обострила блондинка, когда рассказала своим поклонникам, что ее бывший возлюбленный намерен совсем скоро расстаться с брюнеткой.
«..Я никогда не хотел от нее детей. И она это всегда знала!», - заявил Антон Гусев бывшей супруге, после чего добавил, что больше не намерен прощать нынешней жене постоянные ее выходки, поэтому планирует в ближайшее время подавать на развод.
Следует сказать, что Виктория Романец не смогла просто так остаться в стороне, поэтому опубликовала в личном инста-блоге пост, в котором четко обосновала, почему же Антон Гусев все-таки ушел от Евгении Феофилактовой.
«Когда дама, которой уже за 30, в грязном халате с сырыми слипшимися макаронами в истерике бьется, почему же масло не растаяло в ледяной воде, - не очень-то и хочется возвращаться домой. Согласитесь? А тем более есть это», - написала бывшая участница телепроекта «Дом-2».
В свою очередь Феофилактова тут же решила ответить на комментарии своей бывшей подруги и даже намекнула поклонникам на то, что Виктория Романец завралась в своих показаниях.
«Никогда не ходила в грязном халате, у меня растет ребенок, я прекрасно умею готовить. А еще Виктория не учла следующего момента: на момент жизни с Антоном у нас была помощница, которая готовила, поэтому в доме всегда было много еды. Я люблю, когда у меня дома чисто и уютно, а на кухне ждет вкусный обед или ужин», - заявила бывшая супруга Антона Гусева.
Добавим, что Евгения Феофилактова также решила опровергнуть слухи о том, что начала воевать с Викторией Романец. По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2», ее абсолютно не интересует то, как живет ее бывший возлюбленный и его нынешняя пассия. Впрочем, простить бывшей подруге нелестные высказывания в адрес шестилетнего Даниэля Женя никогда не сможет.
«Вместо того, чтобы задуматься о том, почему муж нелестно отзывается о ней, пишет неприятные вещи другим женщинам, к примеру, о том, как у Вики неприятно пахнут ноги, она посвящает время мне. Почему Виктория не задумывается о том, что от нее отвернулись лучшие подруги? Я уверена, что она ночь не спала, - сочиняла пост обо мне. Честно говоря, меня утомила эта история, но, признаюсь, меня задело то, что она обозвала моего сына «дауном» и «выродком», - заявила поклонникам экс-звезда скандальной телестройки «Дом-2».
Как стало известно, Евгения попросту не может понять, почему Виктория уверена в том, что она ходит к колдуньям, у которых просит навести на нее порчу.
«Это смешно. Зато помнится, как она хотела мне выслать похоронный венок», - продолжила экс-супруга Антона Гусева.
Следует напомнить, что за несколько дней до своего отлета в теплые края Виктория Романец опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram довольно неожиданный пост, в котором призналась своим преданным поклонникам, что бывшая избранница ее любимого супруга обращалась к черным ведьмам, чтобы у нее выпали все ее длинные локоны.
«Спасибо огромное за защиту и напутствие. Мила, Вы лучшая. P.s Вы спросите от кого защита. Также муж поведал, что одна наша общая знакомая ходила к «бабкам» делала порчу на выпадение волос мне, видимо больное место кое у кого головонька. Но благодаря зеркальной защите от Милы, волосы выпадают теперь у неё. Про киллера вообще молчу. Одинокие женщины страшны своей завистью и ненавистью. Оберегайте себя и своих близких», - разоткровенничалась с подписчиками Виктория Романец.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:11