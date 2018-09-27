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Рашида Джонс и Эзра Кениг впервые стали родителями

Сразу несколько зарубежных изданий сообщили о том, что актриса Рашида Джонс и музыкант Эзра Кениг стали родителями. Для знаменитостей этот ребенок стал первенцем.

Рашида Джонс и Эзра Кениг впервые стали родителями

Одно из зарубежных изданий утверждает, что 42-летняя звезда фильма «Танцуй отсюда» родила мальчика 22 августа в Лос-Анджелесе. Также сообщается, что малышу дали имя Исайя Джонс Кониг. Еще одни источник опубликовал информацию о том, что ребенок родился еще несколько месяцев назад, но знаменитость скрывала этот факт. Отцом малыша является 34-летний вокалист группы Vampire Weekend Эзра Кениг.

Рашида Джонс и Эзра Кениг впервые стали родителями

Напомним, что Рашида Джонс и Эзра Кениг встречаются около 2-х лет. Свои отношения знаменитости не афишировали, лишь изредка появляясь вместе на мероприятиях. В марте текущего года актриса была замечена беременной на одной из вечеринок, а несколько дней назад Рашида Джонс появилась на музыкальном вечере, который устроил ее отец Куинси Джонсом, уже без признаков беременности.


 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:10

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