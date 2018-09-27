Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов: «Суд перенесли! Еще месяц не увижу сына»

«Я очень недоволен. Теперь суд состоится только 29 октября. Я сразу сказал судье, что при таком раскладе не смогу нормально видеть ребенка еще месяц. На что мне ответили, что с этими вопросами необходимо обращаться в органы опеки. Юля отказывается со мной общаться, заблокировала меня во всех социальных сетях, из-за чего я не имею возможности с ней поговорить по поводу ребенка», - рассказал бывший участник реалити-шоу «Дом-2» журналистам «СтарХита».

«Когда я сказал, что Юля меня везде заблокировала и не дает возможности встретиться с сыном, она ответила, что это не так. Когда мы вышли из зала заседаний, я специально попробовал написать ей смс, отправил сообщения в мессенджеры, но они не доходят, так как я заблокирован. Что теперь делать в течение этого месяца я не знаю», - поделился своими переживаниями бывший участник телестройки «Дом-2».

«Инициатива о разводе исходила от нее. Скажу вам больше, у Юли уже есть другой мужчина. Она не позволяет мне видеться с ребенком. Говорит, чтобы суд решал вопрос об опеке», - заявлял в свое время Самсонов.

«Алексей дал интервью о том, что у меня другой мужчина, и я запрещаю видеться с ребенком. Это неправда! Наши отношения закончились после того, как мне в директ написала девушка, о том, что она с ним встречается, и что он говорит, будто со мной не живет. Она скинула мне переписки, фото и видео доказательства. После чего я предложила ему подать на развод, но ему это, видимо, было неинтересно. Я подала сама. Я ему всегда доверяла, не верила тем, кто писал ранее, но после фактов которые мне предоставили, поняла, что он изменял мне постоянно, и даже в тот момент, когда я была беременна», - рассказала Юлия Щаулина журналистам и своим поклонникам.

«Когда я попросила его остаться с ребенком, он поехал проводить время с ней», - рассказывает Щаулина.

«Когда я задала вопрос ему про эту девушку, он сказал, что не знает, кто это. И лишь после того, как она мне скинула переписки и интимные фото, отпираться не стал. Он приходил домой как ни в чем не бывало, ложился со мной в одну постель, целовал сына, после того, как встречался с ней. Она очень многое рассказала мне по телефону. Как он говорил ей, что любит неожиданный секс, как приставал к ней в спортзале, в который мы когда-то ходили вместе, как гладил ее... дальше даже не хочу продолжать», - призналась репортерам и верным фанатам Юлия.

«За все это время он не попытался ни приехать к ребенку, ни обеспечить его материально. Многие говорили не торопиться с разводом. Но измена это очень больно, такое предательство простить невозможно, он предал не только меня, но и ребенка», - заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Ни для кого не является секретом, что расставание экс-звезд прославленной телестройки «Дом-2» Юлии Щаулиной и Алексея Самсонова не было тихим. Дело в том, что бывшие влюбленные то дело продолжают высказывать друг другу претензии и всячески подчеркивают, что они больше никогда не будут вместе.Точку в этой истории должны были поставить несколько дней назад, однако судья по неизвестным на то причинам решил перенести вынесение окончательного решения еще на месяц. Как стало известно, такой поворот событий очень расстроит Алексея Самсонова, который, по его словам, рассчитывал на то, что после улаживания всех формальностей ему позволят нормально видеться с наследником.По словам экс-звезды телепроекта «Дом-2», еще законная супруга Юлия Щаулина до сих пор на него очень обижена. Тем не менее, Алексей уверен, что это не должно становиться причиной того, что ему не разрешают общаться с маленьким сыном.В свою очередь сама Юлия Щаулина не единожды отмечала, что бывший возлюбленный даже не пытается добиться встречи с наследником, а его переживания по данному поводу являются очередной фикцией, в которую не следует верить, ведь таким образом мужчина просто хочет привлечь к своей личности внимание.Так или иначе, но Алексей Самсонов сообщил суду, что ему не разрешают общаться и встречаться с ребенком.Стоит напомнить, что не так давно Алексей Самсонов рассказал преданным поклонникам о том, что Юлия Щаулина все-таки позволила ему увидеться с полуторагодовалым сыном Мироном и наследник с удовольствием поиграл с отцом. Тем не менее, на сегодняшний день экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» переживает, что за месяц разлуки мальчик может и вовсе позабыть его.По словам Самсонова, он намерен и дальше делать все возможное и невозможное для того, чтобы видеться с полуторагодовалым наследником куда чаще, ведь мальчик является смыслом его жизни.Отметим, что впервые заговорил о разводе как раз Алексей Самсонов. Мужчина во всеуслышание начал заявлять, что его супруга Юлия Щаулина уже даже нашла себе нового мужчину и именно поэтому запрещает ему видеться с сыном Мироном.Только вот Юлия по-прежнему считает, что правда на ее стороне, ведь в их семье изменял только Алексей и делал это неоднократно, чему есть неопровержимые доказательства.Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» сообщила фанатам, что узнала об изменах Алексея Самсонова как раз в тот момент, когда находилась в больнице. Тогда их общий наследник был у бабушки, у мамы Юлии, и, по словам телезнаменитости, отец даже не стремился проводить с наследником время.Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» также призналась, что несколько раз общалась с любовницей Самсонова, которая и предоставила неопровержимые доказательства того, что Алексей ей изменяет. По словам Юлии Щаулиной, когда она показала все скрины переписок своему возлюбленному, он начал все напрочь отрицать.Бывшая участница телепроекта «Дом-2» также объяснила поклонникам, что вместе с супругом они не живут под одной крышей уже больше месяца. И несмотря на то, что ранее она никак не препятствовала общению отца и наследника, Алексей Самсонов ни разу, по словам Юлии, не изъявил даже желание повстречаться с полуторагодовалым мальчиком.Кроме того, из рассказала Щаулиной становится понятно, что Самсонов даже не помогал ей обеспечивать сына, поэтому все расходы легли только на ее плечи.