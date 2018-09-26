Ученые из России сохранили свойства топлива после смешивания с водой

Исследователями Объединенного института высоких температур РАН, разработана технология смешивания углеводорода с горючими веществами, при этом раствор сохраняет свойства горения даже в составе больших объемов воды. Результаты тестов показали, смесь подходит даже для применения при компонентном соотношении значений 1 к 1, а использовать ее можно в работе двигателей внутреннего сгорания.Специалисты получили положительные результаты после добавления поверхностно-активных веществ. Их свойства выводят на поверхность смеси водную составляющую, это позволяет топливу продолжать гореть. Специалисты уверены, данная технология позволит в будущем значительно снизить стоимость распространенных горючих веществ.