Эксперты составили рейтинг преимуществ KIA Rio над российскими авто

Теперь KIA Rio получил современное оформление. Седан обзавелся пересмотренной решеткой радиатора и линзированными фарами со светодиодными ходовыми огнями. Автомобиль имеет кузов, который получил широкий погрузочный проем, а это делает эксплуатацию его багажника значительно удобнее. Пользователям KIA Rio доступно 11 вариантов исполнения автомобиля в зависимости от КПП и двигателей. Седан обустроен 4-х и 6-ступенчатой гидромеханической АКПП. В KIA Rio нет посторонних звуков в коробке передач, которые имеются на российских авто. В салоне седана можно регулировать яркость освещения, а в интерьере имеется плафон подсветки для пассажиров, сидящих сзади, и индикатор давления шин. Аудиосистема в корейской машине считается самой качественной.Подвеска в KIA Rio тихая, а стуков и потрескивания у авто нет, что также дает машине преимущество перед LADA.