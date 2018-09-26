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Эксперты составили рейтинг преимуществ KIA Rio над российскими авто

Седан KIA Rio уже несколько лет пользуется успехом на российском авто рынке. Эксперты составили рейтинг преимуществ корейского автомобиля над отечественными машинами.

Эксперты составили рейтинг преимуществ KIA Rio над российскими авто


Теперь KIA Rio получил современное оформление. Седан обзавелся пересмотренной решеткой радиатора и линзированными фарами со светодиодными ходовыми огнями. Автомобиль имеет кузов, который получил широкий погрузочный проем, а это делает эксплуатацию его багажника значительно удобнее. Пользователям KIA Rio доступно 11 вариантов исполнения автомобиля в зависимости от КПП и двигателей. Седан обустроен 4-х и 6-ступенчатой гидромеханической АКПП. В KIA Rio нет посторонних звуков в коробке передач, которые имеются на российских авто. В салоне седана можно регулировать яркость освещения, а в интерьере имеется плафон подсветки для пассажиров, сидящих сзади, и индикатор давления шин. Аудиосистема в корейской машине считается самой качественной.

Подвеска в KIA Rio тихая, а стуков и потрескивания у авто нет, что также дает машине преимущество перед LADA.


 
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Авто
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 21:31

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