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Голая Кармен Электра опубликовала снимки с откровенной фотосессии

В Instagram Кармен Электры накануне появились откровенные профессиональные снимки. 46-летняя звезда снялась в фотосессии совершенно обнажённой.

Голая Кармен Электра опубликовала снимки с откровенной фотосессии


Кармен Электра появилась на кадрах для нового проект, снятых фотографом Эли Расселлом Линнецом. На некоторых снимках звезда запечатлена обнажённой на лиловых простынях в разных позах, демонстрируя своё идеальное тело со стройными ногами и плоским животом. При этом часть снимков пронизаны духом рок-н-ролла, на них модель позирует на фоне мотоцикла в высоких сапогах и в топе, не прикрывая более интимные места.

Подписчики Кармен Электры пришли в восторг от столь откровенных фотографий, в комментариях они отметили потрясающую фигуру модели, подчёркивая, что время над их любимицей не властно.


 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:21

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