Голая Кармен Электра опубликовала снимки с откровенной фотосессии
В Instagram Кармен Электры накануне появились откровенные профессиональные снимки. 46-летняя звезда снялась в фотосессии совершенно обнажённой.
Кармен Электра появилась на кадрах для нового проект, снятых фотографом Эли Расселлом Линнецом. На некоторых снимках звезда запечатлена обнажённой на лиловых простынях в разных позах, демонстрируя своё идеальное тело со стройными ногами и плоским животом. При этом часть снимков пронизаны духом рок-н-ролла, на них модель позирует на фоне мотоцикла в высоких сапогах и в топе, не прикрывая более интимные места.
Подписчики Кармен Электры пришли в восторг от столь откровенных фотографий, в комментариях они отметили потрясающую фигуру модели, подчёркивая, что время над их любимицей не властно.
Кармен Электра появилась на кадрах для нового проект, снятых фотографом Эли Расселлом Линнецом. На некоторых снимках звезда запечатлена обнажённой на лиловых простынях в разных позах, демонстрируя своё идеальное тело со стройными ногами и плоским животом. При этом часть снимков пронизаны духом рок-н-ролла, на них модель позирует на фоне мотоцикла в высоких сапогах и в топе, не прикрывая более интимные места.
Подписчики Кармен Электры пришли в восторг от столь откровенных фотографий, в комментариях они отметили потрясающую фигуру модели, подчёркивая, что время над их любимицей не властно.
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:21