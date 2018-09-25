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Александра Черно заявила, что ей уже известен победитель конкурса «Человек года»

С недавних пор Александра Черно перестала скрывать, что считает себя одной из самых топовых участниц «Дома-2», и безо всякого стеснения стала называть себя звездой телепроекта, которая имеет огромное количество поклонников среди зрителей и находится на хорошем счету у руководства.

Именно поэтому девушку очень злит, когда в социальных сетях пользователи требуют, чтобы она спустилась на землю, а также убрала свое высокомерие подальше.

Александра Черно заявила, что ей уже известен победитель конкурса «Человек года»


Тем не менее возлюбленная Оганесяна прекрасно понимает, что любые эмоции публики, даже самые негативные, очень хорошо сказываются на ее рейтингах, а потому она продолжает вести себя в том же духе, а также устраивает на своей странице в Instagram разборы некоторых комментариев от недоброжелателей.

Так, к примеру, несколько дней назад Саша на Лобном месте в слезах рассказала о том, что из-за Иосифа от нее отказался родной отец, якобы они уже не общаются более полугода. Однако зрители не поверили в эту душещипательную историю, решив, что таким образом участница требует к себе проявления жалости и поддержки в конкурсе «Человек года».

Александра Черно заявила, что ей уже известен победитель конкурса «Человек года»


«Какие же вы злые... И почему-то у вас всё связано с ЧГ. Мой папа не медийный человек, поэтому это никогда не обсуждалось и более того - обсуждаться не будет, будем решать за камерами. Я не хотела, чтобы Йося выносил эту тему и всячески хотела её замять. ЧГ... ЧГ... Всё в этом мире продаётся что-ли? Хоть немного доброты в вас осталось? Или одна меркантильность?», - написала девушка в микроблоге.


Она заявила, что с такими вещами, как семья, нельзя шутить. Более того, Саша призналась, что за все то время, что она находится в периметре телестройки, не «мутила» не одной темы и не врала ради попадания в эфир, а также громких обсуждений зрителей.

Александра Черно заявила, что ей уже известен победитель конкурса «Человек года»


«Без поддержки семьи-я чувствую себя пустой и неполноценной. Скоро свадьба, я хочу, чтобы и папа, и бабушка были на ней. И принимали мой выбор, и чтобы мы дружили и были большой и дружной семьёй. И да, странно было-бы что-то делать для ЧГ, если победитель очевиден», - подытожила Черно.


Безусловно, фолловеры обратили внимание на крик души девушки, однако привлекли их вовсе не ее оправдания, а фраза о том, что победитель конкурса «Человек года» ей уже давно известен.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:44

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