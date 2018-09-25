Александра Черно заявила, что ей уже известен победитель конкурса «Человек года»

«Какие же вы злые... И почему-то у вас всё связано с ЧГ. Мой папа не медийный человек, поэтому это никогда не обсуждалось и более того - обсуждаться не будет, будем решать за камерами. Я не хотела, чтобы Йося выносил эту тему и всячески хотела её замять. ЧГ... ЧГ... Всё в этом мире продаётся что-ли? Хоть немного доброты в вас осталось? Или одна меркантильность?», - написала девушка в микроблоге.

«Без поддержки семьи-я чувствую себя пустой и неполноценной. Скоро свадьба, я хочу, чтобы и папа, и бабушка были на ней. И принимали мой выбор, и чтобы мы дружили и были большой и дружной семьёй. И да, странно было-бы что-то делать для ЧГ, если победитель очевиден», - подытожила Черно.

Именно поэтому девушку очень злит, когда в социальных сетях пользователи требуют, чтобы она спустилась на землю, а также убрала свое высокомерие подальше.Тем не менее возлюбленная Оганесяна прекрасно понимает, что любые эмоции публики, даже самые негативные, очень хорошо сказываются на ее рейтингах, а потому она продолжает вести себя в том же духе, а также устраивает на своей странице в Instagram разборы некоторых комментариев от недоброжелателей.Так, к примеру, несколько дней назад Саша на Лобном месте в слезах рассказала о том, что из-за Иосифа от нее отказался родной отец, якобы они уже не общаются более полугода. Однако зрители не поверили в эту душещипательную историю, решив, что таким образом участница требует к себе проявления жалости и поддержки в конкурсе «Человек года».Она заявила, что с такими вещами, как семья, нельзя шутить. Более того, Саша призналась, что за все то время, что она находится в периметре телестройки, не «мутила» не одной темы и не врала ради попадания в эфир, а также громких обсуждений зрителей.Безусловно, фолловеры обратили внимание на крик души девушки, однако привлекли их вовсе не ее оправдания, а фраза о том, что победитель конкурса «Человек года» ей уже давно известен.