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Поклонники: Анфиса Чехова встречается с бизнесменом на 7 лет моложе ее

Исследователи социальных сетей смогли выяснить, что новый избранник российской известной телеведущей Анфисы Чеховой на семь лет её моложе. Согласно предположениям, бойфрендом знаменитости является Денис Савицкий - родом из Житомира.

Поклонники: Анфиса Чехова встречается с бизнесменом на 7 лет моложе ее


По профессии парень экономист. С ним Анфиса Чехова познакомилась в Соединённых Штатах. Свой роман актриса не афиширует. Однако их профили поклонники изучили в социальных сетях. Они заметили, что прошлой зимой пара отдыхала в Сочи. Летом молодые люди проводили время в пятизвёздочном отеле. Избранник теледивы в российской столице бывает не часто. Он проживает на территории Нью-Йорка. Как выяснили интернет-пользователи, Денис Савицкий проживал некоторое время с девушкой в гражданском браке. В настоящее время они уже не вместе.

Годом раньше Анфиса Чехова развелась с российским актёром Гурамом Баблишвили. У теледивы от него имеется сын Соломон. По словам телеведущей, она устала делить любимого с другими женщинами. Знаменитость на сегодняшний день активно ведёт свою страничку в Instagram. Там она с подписчиками делится своими жизненными ситуациями, даёт советы, как преодолевать трудности.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:31

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