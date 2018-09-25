Поклонники: Анфиса Чехова встречается с бизнесменом на 7 лет моложе ее

По профессии парень экономист. С ним Анфиса Чехова познакомилась в Соединённых Штатах. Свой роман актриса не афиширует. Однако их профили поклонники изучили в социальных сетях. Они заметили, что прошлой зимой пара отдыхала в Сочи. Летом молодые люди проводили время в пятизвёздочном отеле. Избранник теледивы в российской столице бывает не часто. Он проживает на территории Нью-Йорка. Как выяснили интернет-пользователи, Денис Савицкий проживал некоторое время с девушкой в гражданском браке. В настоящее время они уже не вместе.Годом раньше Анфиса Чехова развелась с российским актёром Гурамом Баблишвили. У теледивы от него имеется сын Соломон. По словам телеведущей, она устала делить любимого с другими женщинами. Знаменитость на сегодняшний день активно ведёт свою страничку в Instagram. Там она с подписчиками делится своими жизненными ситуациями, даёт советы, как преодолевать трудности.