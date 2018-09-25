Олег Газманов поделился "парадоксальным способом" поддержания физической формы

Олег Газманов является одним из немногих исполнителей отечественной эстрады, физическая форма которого впечатляет, несмотря на немалый возраст. Последней записью в социальной сети певец отчасти объяснил, как ему удается поддерживать такой уровень физической подготовки. По его словам, в моменты, когда он испытывает усталость, или же проблемы со сном, решение находится в занятии спортом. Когда же певец переживает раздражение – в ход идут отжимания. Также Газманов отмечает, что когда он счастлив, разговор никогда не заходит об обещании золотых гор кому-то, а когда испытывает грусть – начинает петь веселые песни.Стоит также отметить, что, по словам Газманова, он старается никогда не отвечать злостью недоброжелателям, предпочитая конфликту спорт. Пожалуй, данные примеры жизненной философии певца, нашли отражение во многих его песнях.