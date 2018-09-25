В Санкт-Петербурге мужчину придавило крюком крана
В Санкт-Петербурге на таджикского мигранта обрушился крепежный крюк. Пострадавший получил сильные травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
Трагический инцидент произошел 24 сентября в Невском районе на улице Дыбенко, где ведется строительство жилого комплекса «Ренессанс». Во время строительных работ от крана оторвался крепежный крюк, который придавил 26-летнего рабочего из Таджикистана.
Следователи по факту гибели строителя проводят проверку, результаты которой позволят установить не нарушалась ли техника безопасности и исправное ли оборудование использовали на строительной площадке.
Трагический инцидент произошел 24 сентября в Невском районе на улице Дыбенко, где ведется строительство жилого комплекса «Ренессанс». Во время строительных работ от крана оторвался крепежный крюк, который придавил 26-летнего рабочего из Таджикистана.
Следователи по факту гибели строителя проводят проверку, результаты которой позволят установить не нарушалась ли техника безопасности и исправное ли оборудование использовали на строительной площадке.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:12