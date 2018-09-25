Татьяна Лазарева в Instagram опубликовала фотографию в бикини

Известная российская актриса не забывает позаботиться о своём здоровье. В социальной сети Татьяна Лазарева рассказала, что целебный источник – это то, что ей сейчас надо. 52-летняя звезда опубликовала снимок в бикини, в описании к которому она отметила, что обмазалась какой-то грязью и теперь стоит обсыхает. Также она рассказала, что на источнике из-за сероводорода стоит неприятный запах, поэтому артистка чувствует себя, как хрюшка.В комментариях к посту подписчики Татьяны Лазаревой подчеркнули её отличную фигуру, отмечая что красоту грязью не замажешь. Публикация звезды за короткий срок набрала без малого 3 тысячи «лайков».