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Татьяна Лазарева в Instagram опубликовала фотографию в бикини

Татьяна Лазарева восстанавливает своё здоровье на целебном источнике. На своей странице в Instagram актриса опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в бикини, рассказав подписчикам, что обмазалась лечебной грязью.

Татьяна Лазарева в Instagram опубликовала фотографию в бикини


Известная российская актриса не забывает позаботиться о своём здоровье. В социальной сети Татьяна Лазарева рассказала, что целебный источник – это то, что ей сейчас надо. 52-летняя звезда опубликовала снимок в бикини, в описании к которому она отметила, что обмазалась какой-то грязью и теперь стоит обсыхает. Также она рассказала, что на источнике из-за сероводорода стоит неприятный запах, поэтому артистка чувствует себя, как хрюшка.

В комментариях к посту подписчики Татьяны Лазаревой подчеркнули её отличную фигуру, отмечая что красоту грязью не замажешь. Публикация звезды за короткий срок набрала без малого 3 тысячи «лайков».


 
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Добавил: Алина Сегодня, 12:12

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