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Аналитик: Для Apple флеш-память является самой прибыльной деталью в новых iPhone

Аналитик Уэйн Лиам исследовательской компании IHS Markit заявил, что основным доходом от продаж новых iPhone является объем флеш-памяти. Самым выгодным смартфоном для Apple признан iPhone XS Max благодаря объему встроенной памяти.

Аналитик: Для Apple флеш-память является самой прибыльной деталью в новых iPhone


Уэйн Лиам отметил, что именно объем памяти приносит существенный доход компании Apple, потому что 1 Гб у поставщика стоит всего 25 центов, а на выходе уже 75. Соответственно цена смартфона на 512 Гб значительно выше, чем на 64 Гб, а разница между ними составляет 350 $.

Таким образом эксперт сделал вывод, что именно объем памяти iPhone XS Max приносит Apple основную прибыль, и это без учета затрат на саму сбору гаджета.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:16

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