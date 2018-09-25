Аналитик: Для Apple флеш-память является самой прибыльной деталью в новых iPhone
Аналитик Уэйн Лиам исследовательской компании IHS Markit заявил, что основным доходом от продаж новых iPhone является объем флеш-памяти. Самым выгодным смартфоном для Apple признан iPhone XS Max благодаря объему встроенной памяти.
Уэйн Лиам отметил, что именно объем памяти приносит существенный доход компании Apple, потому что 1 Гб у поставщика стоит всего 25 центов, а на выходе уже 75. Соответственно цена смартфона на 512 Гб значительно выше, чем на 64 Гб, а разница между ними составляет 350 $.
Таким образом эксперт сделал вывод, что именно объем памяти iPhone XS Max приносит Apple основную прибыль, и это без учета затрат на саму сбору гаджета.
Уэйн Лиам отметил, что именно объем памяти приносит существенный доход компании Apple, потому что 1 Гб у поставщика стоит всего 25 центов, а на выходе уже 75. Соответственно цена смартфона на 512 Гб значительно выше, чем на 64 Гб, а разница между ними составляет 350 $.
Таким образом эксперт сделал вывод, что именно объем памяти iPhone XS Max приносит Apple основную прибыль, и это без учета затрат на саму сбору гаджета.
Технологии
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:16