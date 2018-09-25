Уфологи: НЛО возвращается на Землю после неудачной атаки Нибиру

Загадочная Нибиру не поглотила Голубую планету и не заняла её орбиту в Солнечной системе. В свою очередь конспирологи пытаются установить новую дату атаки Планеты Х. При этом в Сети пользователи публикуют видео, на которых запечатлено возвращение НЛО. Корабли пришельцев даже не пытаются скрыться от людских глаз, они курсируют в небе, появляясь в самых различных местах.По этому поводу у уфологов имеются свои версии, одной из них, инопланетяне возвращаются на Землю, чтобы поблагодарить людей, которые смогли противостоять «планете смерти». Также есть мнение, что пришельцы отдалились от Земли в ожидании катастрофы, а когда поняли, что человечеству повезло, то решили вернуться, чтобы продолжить изучение планеты.