Уфологи: НЛО возвращается на Землю после неудачной атаки Нибиру
Уфологи уверены, что НЛО возвращаются на Землю, после неудавшейся атаки Нибиру. Ранее конспирологи сообщали о том, что 23 сентября произойдёт конец света, но их предсказания не сбылись, однако на планете стали происходить странные события.
Загадочная Нибиру не поглотила Голубую планету и не заняла её орбиту в Солнечной системе. В свою очередь конспирологи пытаются установить новую дату атаки Планеты Х. При этом в Сети пользователи публикуют видео, на которых запечатлено возвращение НЛО. Корабли пришельцев даже не пытаются скрыться от людских глаз, они курсируют в небе, появляясь в самых различных местах.
По этому поводу у уфологов имеются свои версии, одной из них, инопланетяне возвращаются на Землю, чтобы поблагодарить людей, которые смогли противостоять «планете смерти». Также есть мнение, что пришельцы отдалились от Земли в ожидании катастрофы, а когда поняли, что человечеству повезло, то решили вернуться, чтобы продолжить изучение планеты.
Загадочная Нибиру не поглотила Голубую планету и не заняла её орбиту в Солнечной системе. В свою очередь конспирологи пытаются установить новую дату атаки Планеты Х. При этом в Сети пользователи публикуют видео, на которых запечатлено возвращение НЛО. Корабли пришельцев даже не пытаются скрыться от людских глаз, они курсируют в небе, появляясь в самых различных местах.
По этому поводу у уфологов имеются свои версии, одной из них, инопланетяне возвращаются на Землю, чтобы поблагодарить людей, которые смогли противостоять «планете смерти». Также есть мнение, что пришельцы отдалились от Земли в ожидании катастрофы, а когда поняли, что человечеству повезло, то решили вернуться, чтобы продолжить изучение планеты.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 09:28