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Ученые сообщили о способе похудеть «силой мысли»

Австралийские ученые из Университета Квинсленда вместе с британскими коллегами из Университета Плимута провели исследование, в рамках которого проверили связь между результатами похудения и визуализации конечного результата, а также мотивации. Подробности научной работы опубликованы в издании EurekAlert!.

Ученые сообщили о способе похудеть «силой мысли»

В исследовании принимали участие 140 человек, которых специалисты разделили на две группы. В первой группе занятия проходили по методике Functional Imagery Training (FIT), которая подразумевает визуализацию конечного результата. Иными словами, добровольцев просили представить свои ощущения после того, как им удастся похудеть, а также рассказать об изменениях в своей жизни после достижения желаемого результата.

Методикой для участников второй группы стала Motivational Interviewing (MI), суть которой заключается в мотивационных беседах и разговорах. Более того, рекомендации относительно диет или другой информации данным участникам не предлагалось. По истечении шести месяцев выяснилось, что люди из первой группы смогли снизить свой вес на 4,11 кг, из второй – на 0,74 кг. Примечательно, что эффект указанной методики сохранился и на последующие шесть месяцев, прошедших после завершения исследования.


 
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Наука
Добавил: Гаркуша Наталья Сегодня, 21:34

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