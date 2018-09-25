В браузере Opera появится криптовалютный кошелёк

В настоящее время новая опция доступна бета-тестерам. Криптокошелёк запущен на базе технологии децентрализованных приложений dApps, при помощи него пользователи могут хранить на своём аккаунте эфириум, делиться с друзьями валютой, а также проводить иные финансовые операции. Разработчики браузера Opera сообщили, что система полностью защищена от взлома, все пароли зашифрованы.Новая опция в ближайшее время станет доступна всем пользователям браузера. Стоит отметить, что в июле этого года криптовалютный кошелёк появился в мобильной версии браузера Opera. В планы разработчиков входит упрощение операций с криптовалютой, которая будет представлена в виде котов, которых пользователи смогут выращивать и продавать.