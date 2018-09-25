Синди Кроуфорд удивила публику ужасным нарядом на Green Carpet Fashion Awards

По традиции неделя моды в Милане завершилась церемонией награждения премией Green Carpet Fashion Awards, она посвящена производству одежды из перерабатываемых материалов. По зелёной дорожке прошлись, как звёзды модной индустрии, так и голливудские актёры. В частности, Синди Кроуфорд выбрала для мероприятия изумрудный наряд, его цвет удачно подчеркнул цвет карих глаз модели, однако платье на звезде сидело так, будто она его взяла из чужого шкафа. Самой неудачной частью наряда стал корсет нелепой формы, который практически «съел» грудь знаменитости.Поклонники окрестили этот наряд «зелёным ужасом», вместо хрупкой талии и пышного бюста, у модели появилась совершенно прямая фигура. Платье не выгодно подчеркнуло дряблые руки и морщинистые коленки Синди Кроуфорд. Стоит отметить, что в этом году звезда «провалила» не первый модный показ, ранее она публике появилась в «наряде тётушки».