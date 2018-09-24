Беременная близнецами Меган Маркл показала большой живот
Королевская семья хранит в тайне информацию о беременности Меган Маркл, однако ей уже не удается скрывать огромный живот. Жена принца Гарри пока официально не объявила о своем положении, но многие инсайдерские источники отмечают, что у королевской пары будет двойня.
О том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов, сообщил инсайдер, приближенный к королевскому двору. От него же стало известно о поле близнецов, у родителей появятся мальчик и девочка.
Первой о беременности Меган Маркл сообщила бьюти-эксперт Мика Майер. Она заметила, что волосы Меган стали виться. Это указывало на то, что Меган прекратила пользоваться химическим выпрямлением волос — одним из противопоказаний во время беременности. Теперь же многочисленные СМИ публикуют фотографии Меган Маркл с выросшим животом.
О том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов, сообщил инсайдер, приближенный к королевскому двору. От него же стало известно о поле близнецов, у родителей появятся мальчик и девочка.
Первой о беременности Меган Маркл сообщила бьюти-эксперт Мика Майер. Она заметила, что волосы Меган стали виться. Это указывало на то, что Меган прекратила пользоваться химическим выпрямлением волос — одним из противопоказаний во время беременности. Теперь же многочисленные СМИ публикуют фотографии Меган Маркл с выросшим животом.
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:48