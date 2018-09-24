Беременная близнецами Меган Маркл показала большой живот

О том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут близнецов, сообщил инсайдер, приближенный к королевскому двору. От него же стало известно о поле близнецов, у родителей появятся мальчик и девочка.Первой о беременности Меган Маркл сообщила бьюти-эксперт Мика Майер. Она заметила, что волосы Меган стали виться. Это указывало на то, что Меган прекратила пользоваться химическим выпрямлением волос — одним из противопоказаний во время беременности. Теперь же многочисленные СМИ публикуют фотографии Меган Маркл с выросшим животом.