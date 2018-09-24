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Zero Day Initiative нашли серьезный дефект в механизме базы данных Microsoft

Специалисты по исследованию безопасности из Zero Day Initiative выявили серьезный дефект в механизме базы данных Microsoft. Опасность, обнаруженная специалистами, ставит под угрозу всех пользователей данного программного обеспечения.

Zero Day Initiative нашли серьезный дефект в механизме базы данных Microsoft


Как выяснилось, в особенности угрозе данного типа подвержены 32-х битные системы, впрочем, по заявлению экспертов, это не имеет принципиального значения. Злоумышленники, используя пробел в системе безопасности, могут заставить пользователя Cети переслать им все данные о себе. Происходит это в большинстве случаев при переходе на какую-либо веб-страницу, сделанную специально для этой цели, однако трудноотличимую от обыкновенной.

Специалисты, не смотря на то, что знали о данной неполадке, до сих пор не предприняли каких-либо действий по ее решению, впрочем, по словам источников, определенные работы по устранению пробелов в защите ведутся. Программисты из Zero Day Initiative сообщили, что под угрозой находятся даже серверные версии Windows.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:00

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