Zero Day Initiative нашли серьезный дефект в механизме базы данных Microsoft

Как выяснилось, в особенности угрозе данного типа подвержены 32-х битные системы, впрочем, по заявлению экспертов, это не имеет принципиального значения. Злоумышленники, используя пробел в системе безопасности, могут заставить пользователя Cети переслать им все данные о себе. Происходит это в большинстве случаев при переходе на какую-либо веб-страницу, сделанную специально для этой цели, однако трудноотличимую от обыкновенной.Специалисты, не смотря на то, что знали о данной неполадке, до сих пор не предприняли каких-либо действий по ее решению, впрочем, по словам источников, определенные работы по устранению пробелов в защите ведутся. Программисты из Zero Day Initiative сообщили, что под угрозой находятся даже серверные версии Windows.