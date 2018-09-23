В Мичигане местный рыбак столкнулся в лесу со снежным человеком

Как рассказал мужчина, он шел по лесу к реке, среди деревьев неожиданно столкнулся со странным двуногим животным, которого сначала принял за медведя. Только потом местный житель осознал, что стал свидетелем уникального случая. Очевидец рассказал, что рост существа с человеческой фигурой составлял в высоту примерно шесть футов. Голос его напоминал громкий рык, указывающий на представителя отряда млекопитающих хищников. Посмотрев на человека, он замер на мгновение, а потом повернулся спиной и ушел в лес.Необходимо отметить смелость случайного свидетеля. Он расположился на территории встречи незнакомца, с целью не только сделать фотографии, но и снять непредсказуемые события на видео. При этом американец не сомневается, что им был встречен представитель снежного человека, достаточно вспомнить его значительные размеры.